金山模範母親表揚好溫馨 公所贈送貼心小禮物

溫馨的母親節即將到來，金山區公所舉辦區級模範母親表揚活動，特別找來三和國小舞蹈社以及古箏社，帶來精彩絕倫的社團表演，熱絡現場氣氛，為模範媽媽們創造美好的回憶。另金山區公所更特別準備貼心小禮物「不挑鍋電陶爐」和「法藍絨毯」，表達對母親無限的感謝。

金山區長劉昌松表示，今年獲選為市級模範母親的是三界里鄭足媽媽和原住民洪水金媽媽。鄭足媽媽雖然沒受過高等教育，但清楚知道養育子女身教重於言教，在子女面前言行如一的身教，並發揮堅毅不拔刻苦耐勞的本性與精神撫育子女，其子女均有所成就。鄭媽媽亦樂善好施勤於助人，擔任不同單位的志工已服務20餘年，累計服務時數已有1,186小時，並榮獲109年模範婆媳、103年環保英雄表揚、102年金山地區農會績優小組長等。鄭足媽媽熱心服務，曾在山路遇見有難之騎士，見義勇為救人，發揮無私的愛。

另一位市級模範母親是原住民洪水金媽媽，其出生於台東卑南部落，婚後盡心照顧兒女以及中風的婆婆，並熱心公益服務社會，擔任金山郵局和金山區公所社福志工服務20餘年，累計服務時數已有7,823小時。

獲選今年金山區模範母親有鄭足、洪水金、黃富、李顏秀玉、林阿妹、江銀桂、蔡快悅、李謝寶碧、潘康阿女、簡盧秋麗、劉銀妹、夏德軨等12位模範母親。他們犧牲奉獻、無怨無悔地為家庭付出，含辛茹苦的養育子女，讓子女獲得最好的照顧與發展。媽媽們更熱心公益，擔任志工積極投入社會服務，藉由模範母親表揚，肯定母親的貢獻。

金山區長劉昌松表示，母親是家庭中不可或缺的存在，在子女們遇到困難和挫折時，總是給予關懷和幫助且不求回報。感謝每位母親為家庭的付出和對社會的貢獻，在這一年一度屬於母親的日子，一起向所有媽媽致上最高敬意，祝媽媽們母親節快樂，家庭美滿幸福。