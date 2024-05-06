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男子涉持鐵條虐打流浪犬 新北：調查屬實將裁罰

中央社／ 新北6日電

有男子涉嫌在新北市樹林區某加油站持鐵條殘暴虐打流浪狗，致受傷的狗倉皇逃命。施虐者不聽路人制止，遭報警處理。動保處今天說，狗已送醫，調查釐清後裁罰施虐者。

有民眾在5月2日晚上10時許，通報新北市動物保護防疫處稱，有男子在樹林區中正路的某加油站，涉嫌拿實心鐵條，不停追逐毆打1隻已絕育老母狗，遭民眾喝止仍不停歇。

動保處長楊淑方今天接受中央社記者電訪表示，獲報後，派員至現場和陳情人一起找狗，因天色已晚未果。隔天再到場調閱加油站周遭監視器；陳情人也已尋獲受虐的黑狗，送至台北市某動物醫院治療。

動保處說，將請警方協助調閱施虐者的車籍資料，並已調閱動物病歷資料瞭解目前狗的健康狀況，進一步釐清後將約談、裁罰施虐者。

熱心民眾將這起虐狗事件的影像張貼在網路社群，貼文稱，停等紅綠燈的蕭姓男子見義勇為，大聲喝斥制止殘忍暴行，但施虐者不理，依舊追打狗。受傷的狗只能用前腳拖行身軀逃命。

目擊者說，過程中，很多人停等紅綠燈，卻選擇冷眼旁觀。若無熱心民眾喝止，狗恐早被打死。施虐者甚至揚言要毆打目擊者，「實在非常囂張跋扈」。

貼文說，看不下去的民眾報警處理，施虐男子宣稱，到加油站借廁所時被狗咬，才憤而虐狗。

樹林警分局說，員警到場時，受虐狗已不在場，因流浪狗無主人，聲稱被狗咬的男子無從求償，故未提刑事告訴。

楊淑方說，檢視動物病歷資料，受虐黑狗右後肢無力、後肢站立困難，醫院認為是舊傷。至於新傷為後肢皮肉傷。將於蒐集車籍資料後，約談當事人依調查結果裁罰。

她說，動物保護法規定，任何人不得騷擾、虐待或傷害動物，若使動物受傷，致肢體嚴重殘缺，或重要器官功能喪失，可處2年以下有期徒刑或拘役，併科新台幣20萬元以上，200萬元以下罰金。

加油站 新北 虐狗

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