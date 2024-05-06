北市共融遊具損壞無備料 修復逾3個月遭批龜速

台北市近年積極推動共融式兒童遊戲場，成為親子遊憩、小孩放電好去處。議員調查發現，北市由公園處、水利處轄管的公園、河濱公園、共融式遊戲場共75處，近1年報修件數竟高達189件，修復速度慢惹議。北市工務局回應，未來會在契約中訂定備料項目、數量與修復期限，並加速國產化進度，避免修復等待過久。

北市議員王欣儀今在北市議會工務部門質詢時說，今年1月有孩童到花博公園新生園區共融式遊戲場玩耍，因為觸碰到遊具金屬突出物遭到割傷，鮮血直流，手部縫了3針；有家長比較雙北市河濱公園共融式遊戲場，相較新北市，台北市大佳河濱公園破損嚴重，地板舖面不平整且也比較滑。

王欣儀發現，2023年至今年4月報修紀錄，損壞情況林林總總，最常見的就是舖面、地板軟墊破損，孩童容易扭傷跌倒，還有遊戲船木材腐朽、平衡木不穩、彈跳床破洞、搖滾盤基礎鬆動、鞦韆座椅安全帶整個不見等。

王欣儀指出，公園處提供的共融式遊戲場報修紀錄共有131筆，其中要修1個月以上的就有28筆，部分超過3個月。損壞的地墊舖面、遊具擺放得愈久，傷害孩童的機率也愈大，即便已用警示帶圍設，也是影響孩童使用權益。

王欣儀說，工務局在共融遊戲場保固期都是由原廠商負責修復，但契約中並未律定維修期限，若廠商不作為，雖以扣除保固金等方式處理，但並非以「懲罰廠商收罰金」為目的，要求未來招標公告中應就先律定好基本修復期限，能配合的廠商再來投標，別讓孩童承擔風險。

工務局長黃一平回應，若自己是家長，看見遊具損壞，會希望可以再一周內修復。他坦言，部分遊具材料台灣並沒影生產，若有損壞必須重新訂定材料，因此才會拖這麼久。