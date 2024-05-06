新北捷運環狀線增強盤式支承 11處修復經費估4億

新北捷運局今天表示，捷運環狀線的修復進度，3日已初步確認提升梁柱的盤式支承力，後續將訂製11處盤式支承與設計施工方案。初估復原工程經費逾4億元，先由新北市府支應。

花蓮外海4月3日強震，造成新北環狀線板新站（Y15）至橋和站（Y13）間，連接梁與柱的盤式支承損壞，進而導致11處鋼箱梁錯位，也造成軌道變形。

捷運局今天發布新聞表示，第三方公正鑑定審查單位，已於5月3日召開第3次審查會議，檢視復原設計與施工方案，初步確認提升安全性之盤式支承設計力。

捷運局副局長鄭智銘接受中央社記者電訪表示，設計單位已完成6組地震力模擬，並依模擬所得的各方向受力，規劃出新的盤支設計力。也就是新設計的盤式支承力量，會大於現在原設計的支承。

他說，後續除盤式支承廠商依該設計力確認盤支後，第三方單位將鑑定確認11處的梁、柱安全性後，就會加速更換盤式支承作業。

鄭智銘說，目前先請盤式支承廠商，搜尋並訂製適當的11處盤式支承；同時，設計廠商也提出復原工程方案，讓施工廠商據以研究如何在平台施工，如何置換盤式支承，與大梁如何復位、施工安全、與施工期間的交通安全維護計畫等。

捷運局說，地震後，已完成所有鋼箱梁額外加固及監測設施，近期餘震頻繁，目前監測都屬安全穩定狀態。至於梁柱的安全性，也同步請專業技師透過精密儀器，實地內部鑽探勘查與檢測，以分析是否有結構受損。

捷運局指出，這些評估成果將作為第三方公正單位鑑定地震損害原因，並提供後續梁柱完整的安全評估，才能讓修復工程進行，並提升未來捷運橋梁安全性。

捷運局說，目前初步評估復原工程約需新台幣4億餘元，已請第三方公正單位研析責任歸屬，在確認責任歸屬前，將依天然災害救災經費處理作業要點，專案簽准由新北市政府災害準備金先支應。

目前中和站與板橋站間仍停駛，改以接駁公車疏導人流。捷運局說，在環狀線恢復全線營運通車前，公車接駁服務仍會持續，以民眾權益為最大考量，並滾動式精進。