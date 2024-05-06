北市3月60家企業違反勞基法 南山人壽遭罰160萬

台北市勞動局今天公告3月份違反勞動基準法裁罰結果，此次共60家事業單位遭罰，其中最高額為南山人壽保險公司因未經工會同意使勞工延長工時等，遭罰新台幣160萬元。

台北市勞動局公告3月份違反勞動基準法名單，60家事業單位共遭罰496萬元，最高額依序為南山人壽160萬元、新光三越百貨公司40萬元、寒舍餐旅管理顧問公司20萬元、拓勤企業15萬元、台灣櫻花公司15萬元。

根據台北市政府違反勞動基準法事業單位及事業主公布總表，南山人壽此次因未經工會或勞資會議同意使勞工延長工時、未依法給付休息日工作工資遭罰160萬元，且南山人壽在民國111年、112年皆因類似違規事由被開罰6次，2年多來累計遭罰1055萬元。

勞動局長高寶華透過新聞稿表示，南山人壽因遲遲未獲工會同意加班，違法次數不斷累積，早已達最高罰鍰金額，呼籲公司應更積極、有誠意地和工會協商，將員工視為珍貴資產而非單純人力成本，共創雙贏局面，也避免一再觸法。

勞動局統計，3月份遭罰違規樣態多是未依法給付休息日工作工資、工資未全額給付或沒有逐日記載出勤紀錄至分鐘為止，也有許多企業因延長工時超過法令規定或未依法給付平日延長工時工資遭罰。