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台版「忠犬小八」 米克斯奔2天回家等不到主人

中央社／ 新北6日電
主人生病時將愛犬委由淡水動物之家照顧，原名榔頭約7歲大的米克斯在志工不注意時逃離，跑了2天回到7公里外的家，但已等不到主人。志工貼文指「台版忠犬小八」感動許多網友。示意圖／聯合報系資料照
主人生病時將愛犬委由淡水動物之家照顧，原名榔頭約7歲大的米克斯在志工不注意時逃離，跑了2天回到7公里外的家，但已等不到主人。志工貼文指「台版忠犬小八」感動許多網友。示意圖／聯合報系資料照

主人生病時將愛犬委由淡水動物之家照顧，原名榔頭約7歲大的米克斯在志工不注意時逃離，跑了2天回到7公里外的家，但已等不到主人。志工貼文指「台版忠犬小八」感動許多網友。

志工在臉書Facebook貼文一開頭就形容，「完全是忠犬小八的戲碼」，小八（原名榔頭）因主人往生前，委由里長送進動物之家已經3個月了，忠心的牠還是每天思念著主人。

貼文稱，那天牠在所內放風，趁志工沒有注意跑了出去，好不容易找到原來的家，沒看見主人，大雨下待了一個晚上，經鄰居通報才把牠接回。「痛心無奈，有人願意重新給牠一個家嗎」。

新北市動保處表示，小八是約7歲大米克斯，原本和飼主相依為命，但因飼主癌末入住安寧病房，委由里長送往淡水動物之家收容，長達3個月的收容期間都非常安靜，不會與其他犬隻打鬧。

淡水動物之家站長黃琦新表示，小八跑出去2天後回到7公里外的家，卻沒看到主人身影，就在寒風細雨的夜裡於家門外等了一晚，直到鄰居認出是原名榔頭的小八，才通報並接回動物之家。

志工小芬表示，可以感受牠很思念、掛念主人，被牠的忠心感動，所以將這個故事寫在臉書上，希望能讓有緣人認養。

貼文獲不少網友關注，很多網友為牠「加油」「祝福小八能早日找到溫暖的家」「希望小八能忘記傷痛，能有人收編牠」。在眾多網友集氣下，有人看到這篇送養文深受感動認養了小八。

日本忠犬八公發生在1920年代左右，1隻秋田犬每天都會到澀谷車站迎接主人回家。主人在外去世，但八公仍每天到車站等待主人，直到逝世。日人感念其忠誠，於是募資在車站前興建銅像，成為知名故事及景點，還改編拍成電影。

動物之家 淡水

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