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八里新興大社區卻難汙水接管 耗3個月克服地下海水障礙

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
原忠孝街遭遇地下管線障礙，在新闢道路新設汙水管線，解決社區汙水排放需求。圖／新北水利局提供
原忠孝街遭遇地下管線障礙，在新闢道路新設汙水管線，解決社區汙水排放需求。圖／新北水利局提供

新北八里區現在成為不少民眾移居熱門區，相關汙水處理工作也持續，其中一處255戶大社區卻因管線複雜及周圍水位潮汐影響而難以接管。新北水利局表示，團隊耗時3個月克服地下海水障礙，完成156公尺的汙水管線建置，未來免再使用建築物汙水處理設施，改善環境衛生。

八里近期持續發展，不少新建案進駐，不過也有舊有社區還未做汙水接管，其中位於忠孝路的台北晴灣社區有255戶，但因底下有台電高壓管線、電信管線、雨水箱涵、自來水管及汙水陸上放流管等設施而無法接管。

水利局長宋德仁說明，正辦理「112年度全市汙水下水道系統未納戶接管工程」，團隊經現場勘查，發現台北晴灣社區後方正好新闢一條道路，施工團隊決定在該新闢道路上新設156公尺汙水管線，加深管線深度，解決社區的汙水排放需求。

宋德仁指出，因施工地點鄰近淡水河口，水位高低變化受潮汐影響，該處地下水位高度僅於地面下2公尺，施工團隊在地下10公尺處推進地下管線時，受到水壓極大及高鹽分海水影響，無法透過地質改良硬化土層，導致地下水容易流進工作井內影響工進，為克服此問題，經調整灌注漿液材料配比，並多次對小範圍區域灌漿，同時縮短每日推進功率，最終成功完成汙水管線建置。

台北晴灣社區居民簡先生表示，附近有不少建設在進行中，汙水工程終於也得到關注，社區目前已經接入公共下水道，未來就不需要再使用建築物內的汙水處理設施，也可以減少社區汙水處理相關支出，對環境及社區都是一勞永逸。

完成新闢道路上汙水管線建置，將路面及標誌標線復舊。圖／新北水利局提供
完成新闢道路上汙水管線建置，將路面及標誌標線復舊。圖／新北水利局提供
道路汙水管線推進完成後，進行工作井鋼環引拔。圖／新北水利局提供
道路汙水管線推進完成後，進行工作井鋼環引拔。圖／新北水利局提供

團隊 地下水 德仁

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