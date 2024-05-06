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捷運削筍伯境遇曝..他以為亮刀沒傷人沒事 「罰1萬快昏倒」

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
議員陳怡君今天說，昨天第一次跟阿伯見到面，對於觸法，阿伯說「我並非惡意要傷人，是因為要善用時間處理筍子的蒂頭」，議員也幫老先生解決罰單繳費的困難。圖／議員陳怡君辦公室提供
議員陳怡君今天說，昨天第一次跟阿伯見到面，對於觸法，阿伯說「我並非惡意要傷人，是因為要善用時間處理筍子的蒂頭」，議員也幫老先生解決罰單繳費的困難。圖／議員陳怡君辦公室提供

北捷淡水線日前一名老翁，因不知規定在車廂亮刀削竹筍挨罰1萬元。北市議員陳怡君為幫生活辛苦的老人家繳罰款，因非親非故必須找到本人，經過幾番努力，陳怡君昨天終於找到阿伯本人。陳怡君今天說，昨天第一次跟阿伯見到面，對於觸法，阿伯說「我並非惡意要傷人，是因為要善用時間處理筍子的蒂頭」，議員也幫老先生解決罰單繳費的困難。

議員跟阿伯聊天得知，70歲的老先生現在還跟97歲的叔叔相依為命，他因負責下田收成後拿出去賣，因處理蒂頭要花很多時間，所以才用搭捷運空檔拿刀削蒂頭，就這樣觸法了。

議員陳怡君的尋人之旅，原本上周六是約在板橋新埔捷運站1號出口見面，但因阿伯要看人潮賣筍，改到天元宮附近賣，但問地址阿伯因為不識字說不清楚，議員狂google，終於昨天周日在天元宮附近山路的山腰，找到了賣筍子的阿伯。

陳怡君說，阿伯知道他拿刀是不對的，但不熟法律的他，天真以為他不是傷人應該沒關係，所以沒想過會觸法，甚至當天被請到休息室做筆錄，以為被問完話就沒事，沒想到會被罰到一萬元，阿伯直言「我聽到差點快暈倒」。後來新聞出來，他覺得很不好意思，並自嘲地說，「我已經黑了，怎麼面對社會大眾？」阿伯也有他的自尊心。

陳怡君說，阿伯聊起他年輕時在工廠工作了40年，因手被機器輾傷斷二指，現在老了找不到工作，為一口飯吃務農賣，一包筍子賣100元，一天大概賣8包，有時候運氣好賣光光，但也有一天都賣不出去一包，除了筍子，阿伯也種高麗菜、紅蘿蔔跟小黃瓜等，但高麗菜約快一千顆，因為沒有用太多農藥，加上天候不配合，高麗菜田爛光光。

為了答謝議員的善心幫助，老先生昨天也拿了要賣的筍子、高麗菜等讓議員帶回家，讓議員直呼，阿伯是個不愛占人便宜的人。

天元宮 議員 高麗菜

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