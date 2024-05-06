聽新聞
test
0:00 / 0:00

螢火蟲高峰期來了 文山農場、坪林滿滿螢光

聯合報／ 記者李成蔭／新北報導

每年4、5月是賞螢季節，新北農業局盤點54處賞螢祕境，位於新北南方的大文山區是熱區，像新店文山農場占地約21公頃，是人氣賞螢地；坪林北勢溪旁就是賞螢祕境，不必跋山涉水就能觀賞滿滿「螢光」。

農業局輔導新北農會於文山農場復育螢火蟲，設置大安水簑衣的植生袋，與種植蜜源植物如澤蘭屬植物、長穗木等，營造友善螢火蟲棲息的環境，每年復育將近1萬隻陸生黑翅螢及水生黃緣螢幼蟲，近期螢火蟲數量達到高峰期，文山農場推出「2024與螢共舞，漫步茶鄉」套裝行程，包含採茶體驗、親子DIY及賞螢導覽。

記者近日也實地走訪坪林區，體驗區公所規畫的北勢溪旁賞螢祕境路線。坪林區長周慶珍表示，坪林有豐富的自然生態資源，提供螢火蟲生長的絕佳環境，在坪林親水吊橋的周邊步道、粗窟里九芎根親水公園、大林里氧森谷花園餐廳、上德里映象之旅野營餐廳、漁光里漁光國小校區以及紫東產業道路等，都可以見到閃閃螢光。

坪林 螢火蟲 賞螢

延伸閱讀

螢火蟲現蹤八年 石門出磺口農場賞螢活動開跑

螢光飛舞太美麗！ 新北「最佳賞螢地圖」攻略 簡直是夢幻動畫場景

汐止崇德國小「螢光所在」開幕 螢火蟲多元呈現

小礁溪賞螢起跑！首場活動爆湧2千人潮 國外遊客慕名來

相關新聞

公園滑梯沒輔梯 磨石子磨破褲

台北市公園每逢假日常擠滿親子，有公園遊樂設施遭質疑設計不佳，讓家長自嘲被迫抱小孩上下宛如「健身」；還有溜滑梯磨石子滑梯太...

台北假日像空城 遭質疑缺特色

北市觀傳局每季推主題活動，包含台北燈節、大稻埕夏日節、台北藝術節、跨年晚會等，盼吸引遊客到訪觀光，不過議員質疑，觀傳局致...

林口轉運站 公車駐車區轉設停車場

緊鄰機場捷運A9站的林口轉運站，2021年底營運至今民眾使用率低。新北市交通局將東側公車駐車區活化成停車空間，提供200...

雙北擬推純公車族吃到飽月票

TPASS1200基北北桃都會通2023年7月上線後，每日平均有133萬人次使用，民眾超有感，不過新北交通局發現，120...

新北中和中山路 增73免費機車格

新北中和中山路三段沿線是人口稠密區，當地巷弄狹窄，地方苦盼拓寬多年，養工處近期跨局處合作並攜手慈濟，活化巷弄土地，讓3公...

螢火蟲高峰期來了 文山農場、坪林滿滿螢光

每年4、5月是賞螢季節，新北農業局盤點54處賞螢祕境，位於新北南方的大文山區是熱區，像新店文山農場占地約21公頃，是人氣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。