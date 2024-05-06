聽新聞
test
0:00 / 0:00
螢火蟲高峰期來了 文山農場、坪林滿滿螢光
每年4、5月是賞螢季節，新北農業局盤點54處賞螢祕境，位於新北南方的大文山區是熱區，像新店文山農場占地約21公頃，是人氣賞螢地；坪林北勢溪旁就是賞螢祕境，不必跋山涉水就能觀賞滿滿「螢光」。
農業局輔導新北農會於文山農場復育螢火蟲，設置大安水簑衣的植生袋，與種植蜜源植物如澤蘭屬植物、長穗木等，營造友善螢火蟲棲息的環境，每年復育將近1萬隻陸生黑翅螢及水生黃緣螢幼蟲，近期螢火蟲數量達到高峰期，文山農場推出「2024與螢共舞，漫步茶鄉」套裝行程，包含採茶體驗、親子DIY及賞螢導覽。
記者近日也實地走訪坪林區，體驗區公所規畫的北勢溪旁賞螢祕境路線。坪林區長周慶珍表示，坪林有豐富的自然生態資源，提供螢火蟲生長的絕佳環境，在坪林親水吊橋的周邊步道、粗窟里九芎根親水公園、大林里氧森谷花園餐廳、上德里映象之旅野營餐廳、漁光里漁光國小校區以及紫東產業道路等，都可以見到閃閃螢光。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言