台北假日像空城 遭質疑缺特色

北市觀傳局每季推主題活動，包含台北燈節、大稻埕夏日節、台北藝術節、跨年晚會等，盼吸引遊客到訪觀光，不過議員質疑，觀傳局致力於國外行銷，國旅卻做不到位，缺乏整體特色旅遊規畫。局長王秋冬允諾加強推廣，預計7月辦踩線團。另，議員批標示常出現「菜英文」，觀傳局說，將委外專業翻譯處理。

北市議員游淑慧說，每到假日，外縣市景點都擠滿人山人海遊客，唯獨北市像空城，外縣市的人也不願意來玩，質疑觀傳局目前推出的活動與景點，都是單點活動行銷，無法串聯一起，每年做很多活動行銷、砸錢做廣告，但卻沒有告訴大家，台北好玩在哪裡。

議員舉台北煙火節、北投溫泉季為例，如溫泉季有抬神轎、浴衣等特色活動，就應該要結合季節性活動包裝，每年固定舉辦，知名度起來，民眾就會願意到台北市來玩。

觀傳局長王秋冬表示，台北市一年四季、一天24小時都有好玩的地方，如中南部遊客較少機會體驗觀光巴士、台北101等，還有夏日煙火、燈節、水舞、逛百貨公司等，會持續宣傳。

另外，為吸引外縣市旅客來台北玩，北市府編列200萬元預算推出熟悉之旅，王秋冬說，鎖定中南部里鄰長、社區活動等，找了100多家平價飯店，6月前會先辦3場推廣說明會，希望中南部里鄰長活動能辦在台北，預計7月起辦2梯次熟悉之旅踩線，估可帶來2千人至1萬人次觀光效益。