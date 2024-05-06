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公園滑梯沒輔梯 磨石子磨破褲

聯合報／ 記者林麗玉／台北報導
家長質疑，有的遊樂設施，沒有增設輔助階梯，讓小小孩根本玩不了。圖／議員陳怡君辦公室提供
家長質疑，有的遊樂設施，沒有增設輔助階梯，讓小小孩根本玩不了。圖／議員陳怡君辦公室提供

台北市公園每逢假日常擠滿親子，有公園遊樂設施遭質疑設計不佳，讓家長自嘲被迫抱小孩上下宛如「健身」；還有溜滑梯磨石子滑梯太粗、坡度也不夠，導致小朋友褲子磨破，議員要求公園處定期檢視、維護。工務局允諾立即改善，預計月底前完成。

台北市議員陳怡君近期接獲家長陳情，有爸爸帶2歲多孩子到蘭州公園玩，但溜滑梯沒有設計輔助攀爬階梯，結果孩子吵著要一直溜滑梯，爸媽只能輪流把小孩抱上平台，爸爸自嘲「孩子玩溜滑梯滑下來不到1秒，下一步我就被迫練健身，抱孩子上平台，超級崩潰。」

陳怡君說，這處公園溜滑梯標註適用年齡為2至12歲，卻沒有設計溜滑梯輔助階梯，只有一根欄杆，導致2，3歲的小小孩想玩根本無力爬欄杆，變成家長宛如練「健身」。

另外，大佳河濱公園的磨石子溜滑梯，不僅卡卡不好滑，硬滑下來摩擦聲超大，議員陸續接獲三名家長陳情，表示有小朋友溜滑梯竟磨破褲子，擔心因設施設計不佳，小朋友細嫩屁股皮膚磨破。議員辦公室主任也試溜幾次，馬上發現塑膠鞋被摩擦得些微破損。

工務局長黃一平表示，會請公園處立即針對蘭州公園的溜滑梯加做階梯；水利處的大佳河濱公園也會辦理現場會勘，請廠商處理溜滑梯面層，避免摩擦力太大影響安全，允諾月底前就會完成。

溜滑梯 議員

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