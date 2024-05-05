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全台唯一「葉上花」？ 台灣青莢葉現身典藏植物園

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照片為臺灣青莢葉。圖／取自臺北市政府
照片為臺灣青莢葉。圖／取自臺北市政府

春神降臨的時節，臺北典藏植物園「溫帶植物區」的角落出現一種稀奇獨特的奇花異草，不仔細觀察，就容易錯過它神秘的身影。它就是「臺灣青莢葉」，這可是臺灣唯一花朵和果實開在葉子上的植物，開花的樣貌是由花梗逐漸轉變與葉片融合演化而成，小巧的花朵需要睜大眼睛去尋找，不然肯定會錯過它的芳蹤。

《臺灣青莢葉》學名為Helwingia japonica subsp. formosana，英名為：Taiwan Helwingia，別名：青莢葉、臺灣葉長花、葉長花、葉上珠。山茱萸科青莢葉屬落葉灌木。臺灣青莢葉是青莢葉的亞種，為臺灣特有，分佈中高海拔山區。互生長橢圓形或長橢圓狀卵形葉。花雌雄異株，花微小，綠色或黃綠色，生長於葉的中肋上；雄花常5~7枚一叢；雌花通常1~4枚；花徑約0.3cm，開花期3~5月。球形漿果狀核果，成熟時呈黑紫色，好似葉片綴上閃亮的黑珍珠。

北市公園處圓山公園管理所楊國瑜主任表示，臺灣青莢葉約在每年4月期間，會在葉片的葉脈上開出小巧的花朵，並結出綠色的果實，當果實成熟時，顏色會轉為黑紫色，並不是葉片上長蟲卵或是眼花。

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