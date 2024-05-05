北市景點假日如空城？觀傳局鎖定中南部里鄰 推「北市熟悉之旅」

為吸引國外觀光客到台北市旅遊，觀傳局每個季節都有主題活動，包含台北燈節、大稻埕夏日節、台北藝術節、跨年晚會等，但議員指出，觀傳局雖力將北市國外行銷，但國旅卻做不夠好，認為台北沒有城市意象，缺乏整體特色旅遊規畫。觀傳局長王秋冬表示，會加強推廣，目前有規畫推出北市熟悉之旅，預計7月開始辦理2梯次踩線團。

游淑慧說，每到假日外縣市景點都擠的人山人海，但北市卻像空城一樣，外縣市的人也不願意來遊玩，游直言，從觀傳局目前推出的活動與景點，每次行銷都是單點活動行銷，無法串聯在一起，每年做很多活動行銷、砸錢做廣告，但卻沒有告訴大家台北好玩的地方在哪，來台北要幹嘛。

游淑慧表示，國外旅客之所以會來台北，是因為知名度高，加上機場在北部，但也是停留一下就到其他縣市觀光，但台北煙火節、溫泉季都辦得很不錯，例如溫泉季有抬神轎、浴衣等特色活動，但應該要結合季節性活動包裝一起，只要每年固定辦知名度起來，每個季節有不同主軸，民眾就會願意到台北市來玩。

觀傳局長王秋冬表示，北市在一年四季一天24小時都有不錯地方，有一些中南部較少機會體驗的如觀光巴士、101等，很多外縣市民眾會上來體驗，還有夏日煙火、燈節、水舞、逛百貨公司等，會持續努力讓宣傳更有邏輯，旅客玩的更順暢。

而觀傳局為吸引外縣市旅客來台北遊玩，編列200萬元預算推出北市熟悉之旅，王秋冬說，鎖定中南部里鄰長活動、社區活動等，找了100多家平價飯店，一晚約3000元至5000元，多住一天可搭觀光巴士或纜車，6月前先辦理3場推廣說明會，希望里鄰長將活動辦在台北，預計7月開始辦理2梯次熟悉之旅踩線，預估可帶來從2千人到1萬人次效益。