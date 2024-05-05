廢棄櫥櫃發現5萬元紅包 北市清潔隊員循線找回失主
北市中正區環保清潔隊日前在做大型廢棄物清運作業時，廢棄置物櫃內藏5萬元紅包，隊員立即往上通報，經過循線追蹤，找到預約丟棄失主，環保局日前也公開表揚隊員拾金不昧精神，期許將這樣精神成為他人表率。
中正區清潔隊仁愛分隊隊員蔡佳宏與高士鎮，20日在做大型廢棄物清運作業，搬運民眾不要櫥櫃掉落1個塑膠袋，打開看有1紅包，內容物為5萬元，立即陳報領班，依據廢棄物預約資訊循線找到失主，並確認櫥櫃為他母親所有。
失主王先生當天下午親自至仁愛分隊領回紅包，當面向兩位清潔隊員致謝，並欲另贈紅包表達謝意，遭兩人婉拒。兩人事後強調，「服務市民是應盡的職責」，環保局局長徐世勲日前也公開表揚、肯定兩人，樹立了良好典範，期許能成為他人表率。
環保局提醒，民眾預約大型廢棄物清運服務時，尤其是置物櫃、櫥櫃等家具，在出來並搬運至指定地點前，記得要先確認櫃內是否清空，以免誤丟貴重物品。
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