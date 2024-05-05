快訊

MLB／大谷開轟+3安、孟西3響砲 道奇轟爆勇士體無完膚

停經後骨鬆機率增15至20% 緩解更年期症狀首要任務是這件事

徐巧芯再爆料 政府千萬美元援烏克蘭密約有指定對象

中和中山路巷弄拓寬更安全 還新增73個免費機車格

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
中和區中山路三段63巷原本道路狹窄，巷口又被民眾臨時隨意停車，造成巷道出入的安全疑慮，且附近商家眾多，機車停車空間也明顯不足。圖／新北養工處提供
中和區中山路三段63巷原本道路狹窄，巷口又被民眾臨時隨意停車，造成巷道出入的安全疑慮，且附近商家眾多，機車停車空間也明顯不足。圖／新北養工處提供

新北中和中山路三段沿線是人口稠密區，不少巷弄狹窄，也會有臨時隨意停車問題，恐有安全疑慮。新北養工處近期跨局處並與與慈濟合作，活化其中巷弄土地，不但讓原3公尺巷弄拓寬為6公尺，還規畫73個免費機車格，通行救災更安全，也舒緩停車壓力。

中山路是貫穿永和、中和及板橋間的重要幹道，沿線交通擁擠，停汽機車更是不容易；其中中山路三段63巷本身就道路狹窄，巷口又被民眾臨時隨意停車，造成巷道出入的安全疑慮，且該地區店家密集，機車停放空間明顯不足。

養工處表示，該巷弄原寬度僅3公尺且巷口常有民眾停放車輛，影響通行救災，以「新北美樂地2.0」專案，跨局處合作勘查，研議拓寬現有巷道並辦理電桿下地及增設路燈等措施，並為紓解附近民眾停車壓力，將部分巷道規畫為73個免費路邊機車停車格使用，整體工程近日也已完成啟用。

養工處長簡必琦說明，這次活化帶狀空間土地原為慈濟慈善事業基金會土地，該基金會為辦理變更中和主要計畫案，依規定將道路用地捐贈予市府，整體工程由養工處負責設計施工，中和區公所負責畫設機車停車格；改善面積約161.28平方公尺，全案總經費267萬，完工後巷道拓寬為6公尺。

工務局長祝惠美感謝慈濟慈善事業基金會將土地捐贈予市府，這次不僅將電桿地下化，也解決鄰近住家民眾多年來進出巷口不方便及機車停車空間不足問題，創造「市府」、「慈濟」及「用路人」三贏局面，也促進鄰近商圈發展，帶動地方繁榮。

中和區中山路三段63巷經新北養工處及相關單位以「新北美樂地2.0」改善後，不僅巷道拓寬為6公尺，也增加73個免費機車停車格。圖／新北養工處提供
中和區中山路三段63巷經新北養工處及相關單位以「新北美樂地2.0」改善後，不僅巷道拓寬為6公尺，也增加73個免費機車停車格。圖／新北養工處提供
中和區中山路三段63巷經新北養工處及相關單位以「新北美樂地2.0」改善後，不僅巷道拓寬為6公尺，也增加73個免費機車停車格。圖／新北養工處提供
中和區中山路三段63巷經新北養工處及相關單位以「新北美樂地2.0」改善後，不僅巷道拓寬為6公尺，也增加73個免費機車停車格。圖／新北養工處提供
中和區中山路三段63巷原本道路狹窄，巷口又被民眾臨時隨意停車，造成巷道出入的安全疑慮，且附近商家眾多，機車停車空間也明顯不足。圖／新北養工處提供
中和區中山路三段63巷原本道路狹窄，巷口又被民眾臨時隨意停車，造成巷道出入的安全疑慮，且附近商家眾多，機車停車空間也明顯不足。圖／新北養工處提供

停車格 慈濟 新北

延伸閱讀

國道1台南仁德交流道數十年雍塞有解 闢勝利路分擔車流

台南麻豆香...周五連3天香客逾萬 管制時間及路段出爐

嘉縣知名素食公司面臨法拍…底價4億7千餘萬元 下周二首拍

影／與死神拔河 中和警跪地CPR 救回街頭昏倒男子

相關新聞

403震後房屋磁磚如雨下 北市建物安全評估：暴增2017件

403大地震後，台北市不少大樓外牆磁磚剝落如雨下，影響民眾安全。都發局統計，當天就有262棟大樓通報磁磚剝落，1天就超過...

汐東線再招標 新北拚開標半年內動工

捷運汐東線全長5.56公里，因缺工及工資、物料雙飆漲，廠商投標意願低，3月8日流標。捷運局5月中旬將第2次上網招標，預計...

廢棄櫥櫃發現5萬元紅包 北市清潔隊員循線找回失主

北市中正區環保清潔隊日前在做大型廢棄物清運作業時，廢棄置物櫃內藏5萬元紅包，隊員立即往上通報，經過循線追蹤，找到預約丟棄...

影／大佳河濱公園溜滑梯磨石子太卡 家長憂小小孩屁股「開花」

台北市公園每逢假日常擠滿親子休閒，但部分公園遊樂設施設計不佳，讓家長自嘲被迫抱小孩上下宛如「健身」；還有溜滑梯磨石子滑梯...

下雨二殯恐變二濱 增設淺溝排水

台北市立第一殯儀館預計今年6月開拆，逐步將量能轉移至第二殯儀館，但二殯頻傳淹水，曾讓喪家涉水推棺，機車道每逢豪大雨又會淹...

921大震25年 47建物仍列管

403花蓮大地震造成台北市災損近1900件，新增2件紅單、17件黃單，但921大地震列管254件紅、黃單，歷經25年，仍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。