中和中山路巷弄拓寬更安全 還新增73個免費機車格
新北中和中山路三段沿線是人口稠密區，不少巷弄狹窄，也會有臨時隨意停車問題，恐有安全疑慮。新北養工處近期跨局處並與與慈濟合作，活化其中巷弄土地，不但讓原3公尺巷弄拓寬為6公尺，還規畫73個免費機車格，通行救災更安全，也舒緩停車壓力。
中山路是貫穿永和、中和及板橋間的重要幹道，沿線交通擁擠，停汽機車更是不容易；其中中山路三段63巷本身就道路狹窄，巷口又被民眾臨時隨意停車，造成巷道出入的安全疑慮，且該地區店家密集，機車停放空間明顯不足。
養工處表示，該巷弄原寬度僅3公尺且巷口常有民眾停放車輛，影響通行救災，以「新北美樂地2.0」專案，跨局處合作勘查，研議拓寬現有巷道並辦理電桿下地及增設路燈等措施，並為紓解附近民眾停車壓力，將部分巷道規畫為73個免費路邊機車停車格使用，整體工程近日也已完成啟用。
養工處長簡必琦說明，這次活化帶狀空間土地原為慈濟慈善事業基金會土地，該基金會為辦理變更中和主要計畫案，依規定將道路用地捐贈予市府，整體工程由養工處負責設計施工，中和區公所負責畫設機車停車格；改善面積約161.28平方公尺，全案總經費267萬，完工後巷道拓寬為6公尺。
工務局長祝惠美感謝慈濟慈善事業基金會將土地捐贈予市府，這次不僅將電桿地下化，也解決鄰近住家民眾多年來進出巷口不方便及機車停車空間不足問題，創造「市府」、「慈濟」及「用路人」三贏局面，也促進鄰近商圈發展，帶動地方繁榮。
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