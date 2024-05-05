中和中山路巷弄拓寬更安全 還新增73個免費機車格

新北中和中山路三段沿線是人口稠密區，不少巷弄狹窄，也會有臨時隨意停車問題，恐有安全疑慮。新北養工處近期跨局處並與與慈濟合作，活化其中巷弄土地，不但讓原3公尺巷弄拓寬為6公尺，還規畫73個免費機車格，通行救災更安全，也舒緩停車壓力。

中山路是貫穿永和、中和及板橋間的重要幹道，沿線交通擁擠，停汽機車更是不容易；其中中山路三段63巷本身就道路狹窄，巷口又被民眾臨時隨意停車，造成巷道出入的安全疑慮，且該地區店家密集，機車停放空間明顯不足。

養工處表示，該巷弄原寬度僅3公尺且巷口常有民眾停放車輛，影響通行救災，以「新北美樂地2.0」專案，跨局處合作勘查，研議拓寬現有巷道並辦理電桿下地及增設路燈等措施，並為紓解附近民眾停車壓力，將部分巷道規畫為73個免費路邊機車停車格使用，整體工程近日也已完成啟用。

養工處長簡必琦說明，這次活化帶狀空間土地原為慈濟慈善事業基金會土地，該基金會為辦理變更中和主要計畫案，依規定將道路用地捐贈予市府，整體工程由養工處負責設計施工，中和區公所負責畫設機車停車格；改善面積約161.28平方公尺，全案總經費267萬，完工後巷道拓寬為6公尺。