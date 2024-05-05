403震後房屋磁磚如雨下 北市建物安全評估：暴增2017件

403大地震後，台北市不少大樓外牆磁磚剝落如雨下，影響民眾安全。都發局統計，當天就有262棟大樓通報磁磚剝落，1天就超過5年來申請外牆修繕補助的數量；議員擔心市府預算不夠、檢測速度慢，地震手冊甚至沒有更新，要求市府改善。都發局承諾，經費不夠會動用第二預備金支應，地震手冊也會在6月底前更新完畢。

北市都發局統計，403地震當天通報建物安全評估有262件，截至4月30日累計2017件，以信義區298件最多、其次為文山區293件、大安區287件。議員柳采葳指出，相關評估人員編組僅328人，只支援震後3天，相較新北市滿編、超編明顯人力不足。

北市府規定，11樓以上、30年以上的商業區建物要主動申報檢外牆狀況，以確保磁磚安全。柳采葳說，2021年至4月30日，申報外牆檢測建物共584棟，完成檢測453棟，還有131棟未完成檢測。

另外，民眾申請外牆修繕補助件數，從2019年至今年3月底，申請案件總數為292件，核准案件總數為232件。柳采葳擔心，未來民眾申請數量一定會提高，但今年相關預算僅990萬元，希望都發局可以增加經費補助民眾修繕磁磚。

柳采葳還提到，建管處在官網上公告「震災後住家房屋自我檢查手冊」，提醒民眾震後檢查自家房屋是否毀損，第3頁竟然出現2011年前市長郝龍斌的話。她要求市府應延長建築物緊急評估人員支援天數半個月至1個月，應付震後大量建物評估案件，同時加速外牆檢測，並更新地震手冊，別讓台北再降下磁磚雨。

北市都發局回應，民眾申請外牆修繕補助與建物安全評估屬不同案件。民眾只要提出書面申請並附上外牆修繕前後照片，就有機會審核通過，獲最高10萬元補助「吊車費」及「外牆飾面施作費」，30天內可審核完畢；建物安全評估則是評估建物是否要列黃單或紅單。