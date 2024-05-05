影／大佳河濱公園溜滑梯磨石子太卡 家長憂小小孩屁股「開花」

台北市公園每逢假日常擠滿親子休閒，但部分公園遊樂設施設計不佳，讓家長自嘲被迫抱小孩上下宛如「健身」；還有溜滑梯磨石子滑梯太粗、坡度也不夠，導致好幾個小朋友「卡到」褲子磨破好幾件，議員要求公園處定期檢視、維護。工務局表示立即改善，預計月底前完成。

民進黨台北市議員陳怡君近期接獲家長陳情，有爸爸帶個2歲多孩子到蘭州公園玩，但溜滑梯沒有設計攀爬階梯，結果孩子吵著要一直溜滑梯，爸媽只能輪流把小孩抱上平台，爸爸自嘲「孩子玩溜滑梯滑下來不到1秒，下一步被要迫要健身抱孩子上平台，超級崩潰。」

陳怡君說，這處公園溜滑梯標註的適用年齡為2至12歲，卻因根本沒有設計溜滑梯附屬的階梯，只有一根欄杆，疑似設計不佳，導致2，3歲的小小孩想玩，根本無力爬欄杆，變成爸爸、媽媽輪流抱孩子上平台，家長被迫練「健身」。

另外，大佳河濱公園的磨石子溜滑梯，不僅不好滑，還卡卡根本下不來，硬滑下來還摩擦聲超大，議員陸續接獲三名家長陳情，表示有小朋友溜滑梯竟磨破了褲子，擔心因遊樂設施設計不佳，小朋友細嫩屁股皮膚破皮。議員辦公室主任也試溜幾次，馬上發現塑膠鞋被摩擦些微破損，要求應更加重視定期優化與加強維護。