聽新聞
test
0:00 / 0:00
板橋中山國小校舍改建 侯友宜：打造友善環境
新北板橋區中山國小有66年歷史，原4棟校舍老舊且有安全疑慮，2013年啟動校園整體規畫，花9.8億分期改建，昨辦校舍改建啟用典禮。市長侯友宜表示，當市長5年內，約花250億在智能、綠能及耐震補強新校舍的改建，打造教育友善環境，讓新北孩子能在地就學。
此案興建5棟互相連接的教學大樓，最高為地上5層，地下2層。該校舍不僅採大跨距建築及抿石子工法，也有通風舒適的節能設計，校地更保留老樟樹及傳統舊有校門。另外建物頂樓設置斜屋頂，且加裝太陽能板，不僅可達到日常節能降溫，同時也提升綠能永續效益。
侯友宜表示，這幾年中山國小建物煥然一新，改建舊的4棟校舍，總共花費近10億元，讓中山國小可容納2千名老師跟學生，有一個優質教育環境。
中山國小校長陳學添表示，校舍採分期拆除改建方式推動，建構「大觀藝術教育園區」，規畫無障礙學習與活動空間。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言