碳檢中心挨批空殼 經發局：優先輔導中小企業

新北去年成立全國第一個碳健檢中心，年預算金額365萬元，協助企業減碳，該心去年訪視360家，卻僅23家受歐盟碳關稅影響，結案報告中的「能源大戶」竟多為校園、車站及大賣場，遭議員質疑是「掛羊頭賣狗肉的空殼公司」。經發局指出，受歐盟影響應有714家，大企業陸續成立減碳部門，才會優先輔導中小企業。

市議員黃淑君表示，3月向經發局要碳健檢中心完整計畫內容與結案報告，報告稱已訪視360多家能源大戶，她很感動，沒想到仔細看，所謂能源大戶竟包含多間學校、板橋車站、大賣場，改善建議包括校園及板橋車站照明設備全面換LED、賣場和停車場區域照明設備汰換LED，「經發局工作是輔導協力廠商碳健檢，為什麼要去板車、校園？」

黃淑君怒批，碳健檢中心花這麼多錢，卻是去看各級學校跟車站，況且公文上明確表示，實際輔導受歐盟碳關稅（CBAM）影響的廠家僅23家，「就是掛羊頭賣狗肉的一個空殼公司」。

經發局長何怡明解釋，新北受CBAM影響的廠商有714家，已透過實訪、電訪及問卷方式調查229家，其中銷歐盟家數119家，這些出口業者中，42家已碳盤查，19家已實質改善，23家因經費尚不足，尚未規畫實際改善；另77家尚未進行碳盤查作業，其中42家表示因應碳關稅自行調整市場，急需協助家數共35家。

經發局補充，已盤查及實際改善的企業多為大型企業，多自行成立節能減碳相關部門或委託專業機構碳盤查，首要目標以資源相對匱乏的中小型企業為優先輔導對象，首波將優先輔導35家未因應急需協助廠商。

另碳健檢中心去年協助360家其中企業94%、非企業6%，主要服務對象仍以企業為主。