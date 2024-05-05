聽新聞
test
0:00 / 0:00

碳檢中心挨批空殼 經發局：優先輔導中小企業

聯合報／ 記者張曼蘋／新北報導

新北去年成立全國第一個碳健檢中心，年預算金額365萬元，協助企業減碳，該心去年訪視360家，卻僅23家受歐盟碳關稅影響，結案報告中的「能源大戶」竟多為校園、車站及大賣場，遭議員質疑是「掛羊頭賣狗肉的空殼公司」。經發局指出，受歐盟影響應有714家，大企業陸續成立減碳部門，才會優先輔導中小企業。

市議員黃淑君表示，3月向經發局要碳健檢中心完整計畫內容與結案報告，報告稱已訪視360多家能源大戶，她很感動，沒想到仔細看，所謂能源大戶竟包含多間學校、板橋車站、大賣場，改善建議包括校園及板橋車站照明設備全面換LED、賣場和停車場區域照明設備汰換LED，「經發局工作是輔導協力廠商碳健檢，為什麼要去板車、校園？」

黃淑君怒批，碳健檢中心花這麼多錢，卻是去看各級學校跟車站，況且公文上明確表示，實際輔導受歐盟碳關稅（CBAM）影響的廠家僅23家，「就是掛羊頭賣狗肉的一個空殼公司」。

經發局長何怡明解釋，新北受CBAM影響的廠商有714家，已透過實訪、電訪及問卷方式調查229家，其中銷歐盟家數119家，這些出口業者中，42家已碳盤查，19家已實質改善，23家因經費尚不足，尚未規畫實際改善；另77家尚未進行碳盤查作業，其中42家表示因應碳關稅自行調整市場，急需協助家數共35家。

經發局補充，已盤查及實際改善的企業多為大型企業，多自行成立節能減碳相關部門或委託專業機構碳盤查，首要目標以資源相對匱乏的中小型企業為優先輔導對象，首波將優先輔導35家未因應急需協助廠商。

另碳健檢中心去年協助360家其中企業94%、非企業6%，主要服務對象仍以企業為主。

健檢 校園 歐盟

延伸閱讀

新北碳檢中心「能源大戶」竟是學校和賣場 議員批空殼

確定了！特教師每周授課時數調降 新北預計8月起實施

5萬台重機只有117專用車格 重機試停機車格新北還要等

新月橋被震出4吊索變形 侯友宜：6月3日提修復計畫

相關新聞

汐東線再招標 新北拚開標半年內動工

捷運汐東線全長5.56公里，因缺工及工資、物料雙飆漲，廠商投標意願低，3月8日流標。捷運局5月中旬將第2次上網招標，預計...

下雨二殯恐變二濱 增設淺溝排水

台北市立第一殯儀館預計今年6月開拆，逐步將量能轉移至第二殯儀館，但二殯頻傳淹水，曾讓喪家涉水推棺，機車道每逢豪大雨又會淹...

921大震25年 47建物仍列管

403花蓮大地震造成台北市災損近1900件，新增2件紅單、17件黃單，但921大地震列管254件紅、黃單，歷經25年，仍...

北捷貼心出借車資 挨批未追討

台北捷運有提供一項貼心的服務，旅客若有攜帶證件，簽「旅客欠費處理單」後可借車資，原則是單趟站點車資，最貴票價一次為65元...

行動資收車「動資號」 分享資收觀念

台北市環保局今年打造首輛行動資收車「動資號」，前進大街小巷分享資收觀念，民眾只要拿資收物來回收，就能獲得衛生紙、洗碗精等...

北車設街友行李房 桃市來取經

台北車站每日都有大量旅客進出，也有許多街友以站體周邊為家，引發市容觀感疑慮。台北市社會局近年推動街友專用置物袋與放置區管...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。