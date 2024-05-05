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下雨二殯恐變二濱 增設淺溝排水

聯合報／ 記者邱書昱／台北報導
國民黨台北市議員李柏毅接獲陳情，二殯的機車停車場車道經過豪雨竟淹水。圖／李柏毅提供
國民黨台北市議員李柏毅接獲陳情，二殯的機車停車場車道經過豪雨竟淹水。圖／李柏毅提供

台北市立第一殯儀館預計今年6月開拆，逐步將量能轉移至第二殯儀館，但二殯頻傳淹水，曾讓喪家涉水推棺，機車道每逢豪大雨又會淹水，地方擔心，極端氣候下，恐怕常上演「二殯成二濱」。市府回應，目前完成清淤，也在平緩區兩側增加淺溝排水流。

一殯已在今年1月多降載、3月開始不收新案、4月底已結束營運，但議員李柏毅指出，二殯2020年曾淹過水，導致喪家必須涉水推棺、水中舉辦告別式，更有家屬因此錯過了亡者火化吉時，更不用說每逢豪大雨，機車道就會出現汪洋，僅靠同仁清除積淹水。

李柏毅也說，尤其二殯機車停車場出入口狹窄難行，必須要經過3個彎道才能通過出口抵達平面道路，出口的道路動線也設計不良，車流容易回堵，必須要靠人力維持交通，停車空間也嚴重不足，二殯已變更設計達11次，預算從16.5億元追加到19.1億元，卻是狀況頻傳。

新工處建築科長顏俊明回應，二殯機車停車道有塊平坦的銜接處容易積水，加上截水溝遭垃圾或落葉堵塞，便會造成排水孔無法排水，目前已經排除並加設淺溝，另外，機車道狹窄問題，由於受限於基地，並考量停車數量最大化考量，才會採取彎道，未來會研議增設電子設備輔助交通疏導。

當地興昌里長吳融昊則憂心，現在每逢吉日就會出現車潮，若一殯的量能全部移轉來二殯後，屆時可能會堵在辛亥路上，整體品質和量能，建議能夠以回饋量表方式隨時調整。

殯葬管理處長張世昌表示，目前一殯量能轉移二殯，至今運行穩定，除二殯內停車場，在旁邊的辛亥路高架橋下停車場也有500多格，能滿足需求，且周遭也有台大癌醫300多停車格，家屬停妥後也有懷恩接駁專車。

張世昌說，為避免辛亥路壅塞，在二殯工程時也開闢新聯外道路，根據現行狀況，在民俗旺日，早上會出現車潮，而上午9點、中午12點多為禮廳交接時期，殯葬處與交通局、警察局成立群組，隨時因應2館車流以調整號誌，或加派人員疏導。

張世昌補充，二殯新舊館禮廳數為28廳，目前開設24廳，比以往一殯和二殯舊館21廳多，同時冰櫃也增設300多個，達到1314個，勢必能負擔一殯的量能。

停車場 淹水 車道

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