一殯將開拆…作業量能轉二殯憂塞車 北市殯葬處：已有配套

台北市第一殯儀館將於6月開始拆除，相關作業量能轉移到新建的第二殯儀館，不過，二殯工程品質屢受到議員批評，當地里長也擔心交通等問題。殯葬管理處回應，二殯停車空間有500多格，周遭也有台大癌醫的空間並提供接駁，車流量部分評估於上午9點到12點尖峰，屆時會加強人力並和周邊警方保持聯繫。

不少議員提出二殯曾發生積淹水、天花板砸落等情形，但是當地興昌里長吳融昊較擔心的是車潮壅塞問題。他說，現在每逢吉日就會出現停等車的車潮，若一殯的量能全部移轉來二殯後，屆時可能會堵在辛亥路上，至於整體品質和量能，他建議能夠以回饋量表方式隨時調整。

台北市殯葬管理處長張世昌表示，一殯已在今年一月多降載、三月開始不收新案、四月底結束全部作業，目前量能都已轉移到二殯，運行至今都相當穩定，針對停車問題，除了二殯內停車場，在旁邊的辛亥路高架橋下停車場也有500多格，能滿足需求，且周遭也有台大癌醫300多停車格，家屬停妥後也有懷恩接駁專車。

張世昌說，為了避免辛亥路壅塞，在二殯工程時也開闢新的聯外道路，根據現行狀況，在民俗旺日，早上會出現車潮，而上午9點、中午12點多為禮廳交接時期，為此，殯葬處與交通局、警察局成立群組，隨時因應二館車流以調整號誌，或加派人員疏導。