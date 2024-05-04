新北將籌組電競產業總會 盼打造完整產業鏈

新北市府今天宣示籌組新北市電競產業總會，盼結合電競產業、學界能量，打造完整產業鏈，市長侯友宜表示，電競產業組隊，政府有責任跟產業並肩作戰。

新北市府今天在三重區的電競基地舉行誓師大會，侯友宜出席表示，會做好人才培育、電競宣傳、電競場地，讓選手及產業界、學界有更多資源。他說目前只有1個電競基地還不夠，未來會繼續找尋新場地。

侯友宜說，電競也是體育項目，市府已成立體育局，未來可以跟經濟發展局、業界一起討論及推廣電競產業。

今天同時是2024新北電競爭霸戰總決賽，分別以傳說對決及G9：League of Aces展開比，參加G9：Leagueof Aces選手宋英齊告訴中央社記者，現在電競比賽愈來愈少，有爭霸戰可以比賽是很好的學習機會。

宋英齊是弘光科技大學電競校隊弘光獵鷹選手，也是台中市青年高中電競校隊教練，他將與高中學生對打，笑稱是與學生內戰，雙方都約好認真比賽。

經發局表示，總決賽於5月4日至5日開打，民眾可到三重新北電競基地觀戰，5月12日前可體驗台灣原創遊戲，更多資訊可上「新北電競基地」（https://www.facebook.com/ntpcesportsbase）查詢。