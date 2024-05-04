快訊

PLG／林書豪破相濺血傷退 國王雖退攻城獅林書緯喊「不合理」

國人在美受表彰獲掛我國旗榮耀 他去信外交部遭冷回4字

新北將籌組電競產業總會 盼打造完整產業鏈

中央社／ 新北4日電

新北市府今天宣示籌組新北市電競產業總會，盼結合電競產業、學界能量，打造完整產業鏈，市長侯友宜表示，電競產業組隊，政府有責任跟產業並肩作戰。

新北市府今天在三重區的電競基地舉行誓師大會，侯友宜出席表示，會做好人才培育、電競宣傳、電競場地，讓選手及產業界、學界有更多資源。他說目前只有1個電競基地還不夠，未來會繼續找尋新場地。

侯友宜說，電競也是體育項目，市府已成立體育局，未來可以跟經濟發展局、業界一起討論及推廣電競產業。

今天同時是2024新北電競爭霸戰總決賽，分別以傳說對決及G9：League of Aces展開比，參加G9：Leagueof Aces選手宋英齊告訴中央社記者，現在電競比賽愈來愈少，有爭霸戰可以比賽是很好的學習機會。

宋英齊是弘光科技大學電競校隊弘光獵鷹選手，也是台中市青年高中電競校隊教練，他將與高中學生對打，笑稱是與學生內戰，雙方都約好認真比賽。

經發局表示，總決賽於5月4日至5日開打，民眾可到三重新北電競基地觀戰，5月12日前可體驗台灣原創遊戲，更多資訊可上「新北電競基地」（https://www.facebook.com/ntpcesportsbase）查詢。

三重 侯友宜 電競

延伸閱讀

板橋中山國小66年舊校舍改建 9.8億翻新還有地下停車場

新北中山國小校舍改建啟用 供逾2千名學生就讀

台電盼推核二乾貯 侯友宜重申核安與供電無虞

影／台電盼核二乾儲設施比照核一解套 侯友宜：核二靜待司法處理

相關新聞

北市首輛「胖卡」行動資收車亮相 5月中旬啟動全市巡迴

台北市環保局推動資源回收不遺餘力，今年打造一輛行動資收車「動資號」，前進大街小巷分享資收觀念，民眾只要拿資收物來響應，就...

新北三芝客家族群多議員批活動越來越少 客家局喊冤

新北客家族群有67.2萬人，三芝就占3成，但客家局相關活動包含桐花祭等，都以土城為中心，鮮少在其他地區有所著墨。議員批，...

新北碳檢中心「能源大戶」竟是學校和賣場 議員批空殼

新北市政府去年花1200萬元成立全國第一個碳健檢中心，年預算金額為365萬元，協助企業減碳。但議員卻發現，中心去年訪視3...

參加祈禱早餐會 侯友宜：努力讓新北404萬人口明天更好

2024新北市城市祈禱早餐會今上午於新店豪鼎飯店舉行，新北市29區聯禱會、基督教文化交流協會等共同祝禱。新北市長侯友宜也...

921地震至今4分之1世紀 北市議員曝：仍有47件紅、黃單

403花蓮大地震台北市災損通報近1900件，其中新增了19件紅、黃單，但議員發現，921之後至今歷經四分之一世紀，仍有4...

台北車站街友露宿為家 北市管理見效連桃園也來取經

台北車站作為北市重要交通樞紐，每日都有大量國內旅客進出，不少街友以站體周邊為家，引發市容觀感疑慮。台北市社會局近年推動專...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。