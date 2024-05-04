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李石樵故居精美為市定古蹟 修復工程提報補助

中央社／ 新北4日電

畫家李石樵作品「橫臥裸婦」作為看板主視覺引爭議；市府今天表示，李石樵是台灣藝術史非常重要畫家，其精美故居是市定古蹟，已規劃古厝修復工程，將提報文化部114年補助。

新北市李梅樹紀念館「春色無邊」展戶外看板，李石樵作品「橫臥裸婦」引爭議。館方3日找廠商施工，改以QR Code的黑色方塊，覆蓋畫作，讓民眾以掃描方式瞭解策展理念。

文化局今天回應中央社記者詢問表示，李石樵為日治時期台灣本島出身代表性畫家，長年從事繪畫創作，對台灣畫界的發展歷史影響相當大。

文化局說，李石樵外出求學前，長時間居住於泰山區貴子坑的「懋德居」，古厝約建於20世紀初年，距今有百餘年歷史，大部分仍維持當時樣貌。

古厝位於塭仔圳市地重劃區，地政局今天表示，1980年代，李家子孫外出打拚，由來自嘉義、經營木工廠的黃家買下，並因市地重劃之故，提報鑑定為市定古蹟。

地政局說，2年前調查重劃區地景時，李石樵的兒子李延年曾說，懋德居算是李家的起家厝，相當感謝黃家保留古厝。他小時候常與父親回古厝，當時住了很多親戚，周邊的景象就如父親的畫作「田園樂」一樣。

地政局表示，輔仁大學景觀系學生規劃景觀時，也將李石樵故居融入周邊綠地，相關模型都持續在重劃區故事館展出。

文化局說，懋德居是台北近郊品質極高的古宅第，是屋身高大氣派，加左右護龍的傳統三合院；大廳神龕雕刻，石牆的砌磚、磚雕，屋脊與水車堵的泥塑、交趾陶，及窗額、匾額題詞，都相當精美；於民國2016年3月指定登錄為市定古蹟。

因李石樵故居部分需修復，文化局說，修復工程包括屋頂、地坪、牆面、裝修及電氣設備等；目前已完成規劃設計及因應計畫，並提送文化部文資局，盼能列入114年度補助計畫。

文化局 重劃區

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