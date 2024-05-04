北市首輛「胖卡」行動資收車亮相 5月中旬啟動全市巡迴

台北市環保局推動資源回收不遺餘力，今年打造一輛行動資收車「動資號」，前進大街小巷分享資收觀念，民眾只要拿資收物來響應，就能獲得衛生紙、洗碗精等各項好物。動資號今在南港山水綠生態公園「不塑星球野餐音樂會」搶先曝光，寓教於樂之餘，黃白胖卡超吸睛，大小朋友搶合照；5月中旬啟動全市巡迴，首波將至公園和夜市。

民眾陳小姐平時就有資源回收習慣，她今天看到動資號第一眼，直呼「超cute」，大讚整體造型特殊又炫，符合時代潮流，特別是這車不只能拿宣導品，還可以吸收知識。

環保局資源循環管理科長林鈺惠表示，教育是百年大計，環保局積極開發多元管道與民眾分享資源回收觀念。鑑於不少人早出晚歸，難配合垃圾清運時間，因此推出一輛行動資收車，就近到社區、公園定時駐點，提供大眾便捷回收管道，並結合環境教育，宣導資收物可再回到循環經濟體系之用。

5月中旬起，動資號將到中山區華山公園與榮星花園公園、松山區民生公園、文山區興隆公園，以及中正區南機場夜市，進行重點資收物日間限時定點收運服務；規畫5、6月回收廢電子電器，7、8月回收廢資訊物品，9、10月回收廢電池及照明光源。

巡迴期間，動資號加強回收高壓容器、農藥空瓶及嬰兒用奶瓶等指定項目，現場回收物可兌換洗碗精、水晶肥皂等生活物品。林鈺惠形容，動資號猶如活動擂台，吸引民眾到來，環保局也會與當地清潔隊合作，後勤支援處理現場收到的資收物。