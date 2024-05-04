新北三芝客家族群多議員批活動越來越少 客家局喊冤

新北客家族群有67.2萬人，三芝就占3成，但客家局相關活動包含桐花祭等，都以土城為中心，鮮少在其他地區有所著墨。議員批，北海岸的相關活動越來越少，只剩下一日遊小旅行，要求客家局檢討。客家局表示，活動沒有減少，除了小旅行，還有推展客底文化發展計畫、小農市集、補助客語薪傳師傳習計畫。

新北市議員鄭宇恩指出，三芝的客家族群比例很高，跟樹林烏來差不多，過往桐花祭來臨，會以土城為中心，同時在其他行政區辦活動，包含市集、樂團表演、茶席體驗等。但從疫情開始至今年，活動只剩下單日小旅行，民眾只能跑去其他行政區，這對三芝不公平，在地連結性越來越低，尤其年輕人愛逛文創市集，客家局只做線上活動根本沒意義。

客家局長林素琴說，在北海岸的客家文化活動沒有減少，除了小旅行，還有推展客底文化發展計畫、小農市集、補助客語薪傳師傳習計畫等活動。

林素琴表示，新北未列為客家文化重點發展區，但部分區域有客家淵源的客底族群，市府推動客底文化發展計畫，串聯新北客家社團能量、終身學習社區大學課程，找出潛在的客家人口，今年以三芝、石門為主，會與里長、社區、在地社團一起推動。

另外，客家局與三芝區公所爭取客委會經費975萬元，推動三芝區客家聚落環境營造改善工程，鄭宇恩說，三芝是福建永定客庄移居之處，在客委會眼裡，是很值得投資的客家庄，現在是桐花季節，但客家屋不但沒開幕，也沒地圖座標、指引或活動，還拿山茶花把屋子遮住，市府拿到中央補助竟沒有好好活化利用，令人失望。