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參加祈禱早餐會 侯友宜：努力讓新北404萬人口明天更好
2024新北市城市祈禱早餐會今上午於新店豪鼎飯店舉行，新北市29區聯禱會、基督教文化交流協會等共同祝禱。新北市長侯友宜也共同參與，一同為台灣及新北禱告，期藉詩歌及祝福守望土地上的每一個人平安健康。
今早餐會從詩歌聲中開啟，透過福音傳遞正能量。侯友宜表示用愛讓信仰不分你我，要用說好話代替言語紛爭，給台灣互相疼愛的力量。他感謝神以及牧長、牧友們給新北市府鼓勵，將更努力讓新北市404萬人口明天更好。
基督教文化交流協會創會理事長魏悌香表示，今年是第3年在新北市辦理城市祈禱早餐會，平時也串連各教會推動攜手愛無限行動，投入弱勢及社區關懷，具體展現基督的愛。未來將持續與政府、企業共同協力，為社會盡心。
民政局長林耀長指出，新北市各教會長期投入社會公益與慈善服務，深入社區成立多元關懷據點，去年攜手愛無限關懷新北7千戶以上有需要家庭，為兒少、長輩及身心障礙者提供多元的照顧。
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