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下雨車道就淹水！議員批二殯成「二濱」 北市：增設淺溝

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
台北市第二殯儀館耗資近20億元興建，但是品質卻出現零星狀況。圖／台北市新工處提供
台北市第二殯儀館耗資近20億元興建，但是品質卻出現零星狀況。圖／台北市新工處提供

耗資近20億元興建的台北市第二殯儀館又再傳淹水。國民黨北市議員李柏毅表示，二殯機車道排水設施不良，經常導致積淹水問題，日前豪大雨來襲，問題愈加嚴重「二殯成二濱」。北市新工處表示，目前已完成清淤，同時在平緩區兩側增加淺溝排水。

李柏毅指出，新工處二殯工程品質狀況連連，在2020年曾淹過水，導致喪家必須涉水推棺、水中舉辦告別式，更有家屬因此錯過了亡者火化吉時。更不用說每逢豪大雨，機車道就會出現汪洋，僅靠同仁清除積淹水。

李柏毅也說，尤其二殯機車停車場出入口狹窄難行，必須要經過3個彎道才能通過出口抵達平面道路，出口的道路動線也設計不良，車流容易回堵，必須要靠人力維持交通。

此外，他也說，一樓空間許多造景，反觀停車空間卻嚴重不足，質疑二殯已變更設計達11次，預算從16.5億元追加到19.1億元，卻是狀況頻頻。

新工處建築科長顏俊明回應，二殯機車停車道有塊平坦的銜接處容易積水，加上截水溝遭垃圾或落葉堵塞便會造成排水孔無法排水狀況，目前已經做排除並加設淺溝，另外，機車道狹窄問題，由於受限於基地，並考量停車數量最大化考量，採取彎道方式，未來也會研議增設電子設備輔助交通疏導。

顏俊明也說，一樓平面空間的植栽和造景，是依照「台北市新建建築物綠化實施規則」第一類建築基地綠覆率要打70%，目前綠覆率約為79%，符合整體設計，因此會維持照舊。

北市 殯儀館 車道

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