才流標...捷運汐東線第2次招標時間曝 捷運局：簽報中

捷運汐東線全長5.56公里，因缺工及工資、物料雙飆漲，廠商投標意願低，3月8日流標。新北捷運局長李政安表示，5月中旬將第2次上網招標，預計9月第2次開標，估半年內會進場施工；至於吉林街要逕工程部分，李政安說，路過用地已取得8成，希望6月可交給廠商施作。

市議員張錦豪昨在議會質詢汐東線第2次招標時間，表示現在也已5月了，「到底何時才會上網招標？後續若順利招標出去是否還要等2個月才會開標？捷運局對期程有沒有信心？」

李政安說，上網招標時間因為還在採購處，現在正在簽報中。李坦言，「開標時間不只」，預計要4個月左右，大概會到9月，因為工程比較大，但得標後，半年內會進場施工。至於時程問題，李政安說，因預算經費，最後還是要等廠商投進來才算數，不過已經有調整到比較符合市場行情。

對此，市議員周雅玲則質疑，主體工程部分，第1次流標後就該知道原因，第2次開標提高金額多少？增減度多少應該就要估算出來，不該再讓流標事情再發生。

李政安答詢，第一次招標金額是323億元，但因財務計畫的經費有限，323億已把所有的錢用上去了，不夠的部分，因為尚未上網公告招標需保留，但預算部分會比照「南北環」、「萬大-中和-樹林線」處理。