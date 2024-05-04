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才流標...捷運汐東線第2次招標時間曝 捷運局：簽報中

聯合報／ 記者張曼蘋／新北即時報導
捷運汐東線行經原6至8米寬的吉林街與福德三路，將拓寬至16米，讓未來架設圍籬時，仍可維持原有雙向車道的交通運輸功能，減少交通衝擊。圖／新北捷運局提供
捷運汐東線行經原6至8米寬的吉林街與福德三路，將拓寬至16米，讓未來架設圍籬時，仍可維持原有雙向車道的交通運輸功能，減少交通衝擊。圖／新北捷運局提供

捷運汐東線全長5.56公里，因缺工及工資、物料雙飆漲，廠商投標意願低，3月8日流標。新北捷運局長李政安表示，5月中旬將第2次上網招標，預計9月第2次開標，估半年內會進場施工；至於吉林街要逕工程部分，李政安說，路過用地已取得8成，希望6月可交給廠商施作。

議員張錦豪昨在議會質詢汐東線第2次招標時間，表示現在也已5月了，「到底何時才會上網招標？後續若順利招標出去是否還要等2個月才會開標？捷運局對期程有沒有信心？」

李政安說，上網招標時間因為還在採購處，現在正在簽報中。李坦言，「開標時間不只」，預計要4個月左右，大概會到9月，因為工程比較大，但得標後，半年內會進場施工。至於時程問題，李政安說，因預算經費，最後還是要等廠商投進來才算數，不過已經有調整到比較符合市場行情。

對此，市議員周雅玲則質疑，主體工程部分，第1次流標後就該知道原因，第2次開標提高金額多少？增減度多少應該就要估算出來，不該再讓流標事情再發生。

李政安答詢，第一次招標金額是323億元，但因財務計畫的經費有限，323億已把所有的錢用上去了，不夠的部分，因為尚未上網公告招標需保留，但預算部分會比照「南北環」、「萬大-中和-樹林線」處理。

另外汐東線主體工程，因吉林街、福德三路路幅過窄，及大同路自來水管妨礙落墩的障礙，需事先拓寬道路、遷移水管。李政安表示，要逕工程的路過用地已經取得8成，希望6月可以交給廠商進來，施工的交維計畫也會做好，至少維持原來寬度，局部區域可能在離峰時段可能會需要交維。

汐東線主體工程近期將上網招標，要逕工程部分在試挖中。圖／新北捷運局提供
汐東線主體工程近期將上網招標，要逕工程部分在試挖中。圖／新北捷運局提供

捷運 汐東線 議員

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