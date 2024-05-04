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總統府前介壽公園 蔣萬安：啟動改造

聯合報／ 記者楊正海／台北報導
北市介壽公園設有白色恐怖紀念碑和中、西式花園，但里長批公園和下沉式廣場使用率極低，排水也不佳。圖／里長許瀞尹提供
北市介壽公園設有白色恐怖紀念碑和中、西式花園，但里長批公園和下沉式廣場使用率極低，排水也不佳。圖／里長許瀞尹提供

有60年歷史的總統府前介壽公園，內有白色恐怖紀念碑和中西式花園，但公園和下沉式廣場參觀率極低，加上總統府附近遇暴雨常淹水，里長許瀞尹昨在「市長與里長有約」中提案活化再利用，以水資源再生概念打造一座國家級場域。市長蔣萬安說，介壽公園是國際重要訪賓必經之處，攸關國家門面，將啟動公園改造工程。

許瀞尹公布總統府前淹水圖片感嘆，國家的中樞總統府，面對極端氣候應變竟不堪一擊，象徵國家花園的介壽公園，紀念碑廣場在中式公園，與地形完全不相容，下沉式廣場使用率也極低，一般人不會去參觀，且還有排水系統不佳、垃圾和夜間照明不足造成治安死角等問題。

許瀞尹提出水資源再生構想，建議可設雨撲滿，將雨水回收，供中式公園水池可養魚用，西式公園花卉植栽也可灌溉，多的水再送到紀念碑廣場資源利用，設置水幕，可儲水降溫，並當蓄洪池，解決淹水困境，也可以打造成國家級環境永續歷史教育的場域。

蔣萬安說，公園有排水系統問題，將啟動公園改造工程，今年將編列明年度工程預算，市府也拍板雨量容受力改善工程，盼將現行雨量容受力由78.8毫米提升至88.8毫米，讓總統府前不會淹水。

北市公園處表示，介壽公園位在總統府前，占地1300平方公尺，歷年有針對景觀種杜鵑、流蘇、風鈴樹，但從1963年至今已有60年歷史，涉及國家門面和人權紀念館，明年114年開始改造整體景觀優化，並善用雨水。

國家人權博物館表示，紀念碑的照明，會開到凌晨才會關閉，里長若還有需要調整可以配合，另配合清潔公司打掃；已確認排水系統沒問題，至於改造紀念碑造景、水瀑，會再詢問政治受難者團體的意見。

國家人權博物館 淹水 總統府

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