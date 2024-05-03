北市府推都更補助海砂屋鑑定最高145萬元 下周開放申請

北市府列管上百件海砂屋，潛在建物更甚實際列管數，但市民鑑定須高額費用，恐使都更牛步。市府去年10月推動海砂屋鑑定費補助試辦後，今公告「台北市高氯離子混凝土建築物鑑定補助計畫」，5月10日起開始受理申請，依面積大小每案補助鑑定費30萬元至145萬元，盼紓解市區老屋風險，改善居住環境。

建管處去年核定「台北市補助高氯離子混凝土建築物（海砂屋）鑑定試辦計畫」，溯自同年1月1日至12月31日，共收到3件申請案，其中已核定2案並由申請人續依規定自行委託辦理海砂屋鑑定，核定金額分別為92萬4281元、77萬6997元，共計170萬1278元，另1件依規定審查，補正申請文件中。

4月最新統計，建管處現列管並公告海砂屋案共118件、308棟、6218戶，包含須拆除重建110件、284棟、5883戶，以及可補強8件、24棟、335戶。

為加速推動海砂屋更新重建，北市府今天核定公告「台北市高氯離子混凝土建築物鑑定補助計畫」，年度預算1190萬元，5月10日開始受理申請。

符合申請資格者凡戶數50％以上，即可由管委會或管理負責人填具相關申請文件向都發局提出申請，建管處將依建物登記謄本面積換算計畫補助金額，再依申請案住戶同意比例計算鑑定補助費用，每案最高補助鑑定費上限145萬元。

建管處長虞積學表示，疑似海砂屋的建築物對日常生活造成不便，更有影響結構安全之虞，藉由補助鑑定有安全疑慮的海砂屋，鼓勵市民儘早遠離有危險的建築物。另呼籲有海砂屋鑑定補助需求的社區，務必把握時間，整合意願後提出申請，申請文件及補助計畫皆公告在建管處官網。