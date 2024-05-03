北市府推都更補助海砂屋鑑定最高145萬元 下周開放申請
北市府列管上百件海砂屋，潛在建物更甚實際列管數，但市民鑑定須高額費用，恐使都更牛步。市府去年10月推動海砂屋鑑定費補助試辦後，今公告「台北市高氯離子混凝土建築物鑑定補助計畫」，5月10日起開始受理申請，依面積大小每案補助鑑定費30萬元至145萬元，盼紓解市區老屋風險，改善居住環境。
建管處去年核定「台北市補助高氯離子混凝土建築物（海砂屋）鑑定試辦計畫」，溯自同年1月1日至12月31日，共收到3件申請案，其中已核定2案並由申請人續依規定自行委託辦理海砂屋鑑定，核定金額分別為92萬4281元、77萬6997元，共計170萬1278元，另1件依規定審查，補正申請文件中。
4月最新統計，建管處現列管並公告海砂屋案共118件、308棟、6218戶，包含須拆除重建110件、284棟、5883戶，以及可補強8件、24棟、335戶。
為加速推動海砂屋更新重建，北市府今天核定公告「台北市高氯離子混凝土建築物鑑定補助計畫」，年度預算1190萬元，5月10日開始受理申請。
符合申請資格者凡戶數50％以上，即可由管委會或管理負責人填具相關申請文件向都發局提出申請，建管處將依建物登記謄本面積換算計畫補助金額，再依申請案住戶同意比例計算鑑定補助費用，每案最高補助鑑定費上限145萬元。
建管處長虞積學表示，疑似海砂屋的建築物對日常生活造成不便，更有影響結構安全之虞，藉由補助鑑定有安全疑慮的海砂屋，鼓勵市民儘早遠離有危險的建築物。另呼籲有海砂屋鑑定補助需求的社區，務必把握時間，整合意願後提出申請，申請文件及補助計畫皆公告在建管處官網。
為加強推廣海砂屋鑑定補助計畫，建管處也將運用北市府Line官方帳號、臉書「我是台北人」及「臺北市政府 都市發展局 」聯合加強宣傳，編印相關文宣資料提供社區管委會及所有權人了解相關補助鑑定業務。另委託專業機構舉辦12場次說明會；對於有協助需求的社區，也將委派專業機構至社區說明相關申請及法令規定，以提高海砂屋鑑定補助案件。
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