深耕安寧療護領域、培育新血 護理師李英芬獲特殊貢獻獎

新北市衛生局今舉辦「新北市第12屆護理傑出獎暨優良護理人員頒獎典禮」，由市長侯友宜表揚獲獎護理人員。其中，擔任護理師37年的李英芬，致力推廣安寧服務，也培育後輩、到社區推廣病人自主權立法，也獲得特殊貢獻獎。

李英芬從民國75年就開始擔任護理師，在淡水馬偕醫院服務期間，致力提升癌症照護品質，也積極推廣病人自主權立法的臨床應用，也培育淡水社區健康服務站安寧志工，將觀念宣導給社區民眾，並將社區安寧療護運用於長照業務中，協助病人在宅善終。

李英芬表示，自己曾碰過一位女兒很投入照顧癌症末期的媽媽，希望減輕媽媽的日常負擔，癌症會讓身體疼痛，很不舒服，當時她與護理人員協助這位媽媽清潔臉部時，即便動作輕柔，仍皺眉感到不適，女兒感到心疼，認為母親很不舒服，為何還要繼續清潔？但這位媽媽說希望繼續清潔乾淨，不想因為不舒服就中斷。

李英芬說，對於病人需要什麼這件事，其實都是想保持原本的正常生活，即使真的生病，還是不想過度依賴家人，甚至變成負擔。從這故事看，女兒心疼媽媽受苦，希望多照顧一點，但也看出媽媽想維持原有生活步調。