夏日蚊蟲多 汐止區消毒陸續展開顧環境衛生
天氣越來越熱，夏天也最重視環境衛生問題，為了預防登革熱，今年度的汐止區全區消毒工作陸續展開，其中一站在自強里內進行消毒工作，里長也特別請鄰長、志工隊帶隊，兵分好幾路，讓大街小巷都消毒，維護環境清潔。
自強里長康金龍表示，現在接近夏天的來臨，因為蚊蟲蠻多的，所以，也來進行全里消毒，把水溝、偏僻的地方，還有低窪容易潮濕的地方，全部大消毒一次，因為，全里大小角落都要，所以，也請志工還有鄰長幫忙帶路，該消毒的地方都要落實。
這一站來到了位在莊敬街、青山路一帶的自強里，工作人員將消毒水稀釋後，背起機器，穿梭在大街小巷，而里長和志工們，也帶他們針對居家外圍、水溝、防火巷，兵分好幾路消毒去，民眾說，夏天到了蚊蟲多，消毒過了，對環境衛生比較好。
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