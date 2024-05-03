雙溪表揚模範母親宮廷風 媽媽走舞台有專屬尊榮

為歡慶母親節，雙溪區公所今(3)日舉行113年愛在字裡行間~模範母親表揚活動，由區長林銚傑頒獎予11位模範母親，感謝一生為家庭無私的奉獻。此外，今年結合中日宮廷風格，讓模範母親們戴上可愛精美的頭飾，盛裝打扮、漂漂亮亮的步入舞台，展現專屬自己的尊榮魅力。

一年一度母親節表揚活動，現場有許多精采的演出，有熱情的歌舞表演為母親節增添溫馨氛圍。

新聞局副局長謝麗蘭、立委廖先翔、市議員林裔綺及各里里長、社區理事長等地方人士都應邀踴躍出席，向所有偉大的媽媽們致上最誠摯的恭賀與祝福，場面溫馨熱鬧。

活動開始由雙溪國小提琴演奏帶領模範母親進場，另邀請長源社區與基隆愛樂表演團體的咱ㄟ哈樂DAY為活動揭開溫馨序幕；建興公共托老中心長輩們也帶來用母愛舞出青春的活力的舞曲，展現青銀共創的熱血活力，現場嗨翻天，贏得觀眾滿堂采。

雙溪區區長林銚傑表示，今年獲選的11位模範母親，每個人的背後都有一段動人溫馨的故事，家庭的融洽、子女的非凡都來自於那位堅毅付出的母親，孩子們因母親無私無悔而茁壯，因母親無怨奉獻而不凡。透過模範母親的表揚活動，讓我們理解他們的困難，以及支持協助他們作為母職的角色。