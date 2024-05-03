防汛期到 瑞芳區模擬漁港釣客落海搶救逼真

為因應5到11月梅雨及颱風季節及落實新北市府「行動治理」的精神，新北市副市長朱惕之今(3)日率農業局、水利局、民政局、社會局、消防局、工務局、原民局等局處至瑞芳區視察防汛整備工作。除檢視區公所防汛整備工作外，藉此瞭解地方防救災資源，進而整合市府團隊資源即時完成各項整備工作，以利在強降雨或颱風來臨時，保障市民生命財產安全。

防汛視察從瑞芳水湳洞漁港開始，在漁港模擬釣客落海，海巡，警消出動救生艇，遙控救生圈，人員搶救等等順利將落水民眾救上來，動作一氣呵成精準到位，也顯示警消人員平時訓練有素。

接著來到瑞濱市民活動中心，模擬演練位於大規模崩塌潛勢地區的快樂山聚落，當中央發布雨量預測已達撤離標準時，區公所緊急疏散撤離及並展現收容安置保全戶的應變能力。

瑞芳區區長楊勝閔於瑞濱市民活動中心說明公所於汛期間的各項防汛整備工作，包含側溝每日巡檢與清污、抽水站定期檢查與測試及行道樹例行修剪與維護等。

新北市副市長朱惕之表示，各相關單位應就防汛事宜做好萬全準備，一點一滴務實累積，並強調「減災、防災重於救災」，呼籲各單位攜手合作，加強民眾防災概念，將天然災害造成的損害降至最低。