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原住民族文化健康站持續擴增 113年將達510處

中央社／ 台北3日電

原民會主委夷將．拔路兒Icyang．Parod今天視察台北市的文化健康站預定用地，並宣布113年第1階段審查結果新增核定7處，全國累計將達510處，每日可服務1.6萬名原住民長者。

持續推動原住民族文化健康站，夷將．拔路兒今天特地前往台北市松山區文化健康站視察預定地，並宣布113年度新設置文化健康站第1階段審查結果，新增核定7處文化健康站，全國累計設置達510處，每天可提供約1萬6110名原住民族長者生理量測、延緩失能活動及營養餐食服務。

聽取台北市政府的設置規劃說明時，夷將．拔路兒說，台北市松山區文化健康站是台北市第1處設置的文健站，可為在台北市生活的1萬7000多名都市原住民長者，提供關懷與健康照顧的第一步。

原民會補充，今年也將核定「文化健康綜合服務據點友善空間整建計畫」， 第一階段將補助全國29處文化健康站共1060萬餘元，用於改善文化健康站的空間環境及購置設備。

原民會統計，自107至112年挹注前瞻基礎建設計畫預算14億1600萬餘元，已協助473處文化健康站修繕無障礙廁所、坡道、廚房、室內天花板，並添購桌椅及置物櫃等設備，促使其成為優質的樂齡場所。

原民會評析，隨著文化健康站數量的倍增，全體原住民族平均餘命也從105年的71.92歲，增至110年的73.92歲，增加2歲；顯示原住民族整體照顧環境，已朝向原住民族健康法所強調具有文化安全的健康與照顧方向邁進。

北市 原住民 廚房

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