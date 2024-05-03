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台電盼推核二乾貯 侯友宜重申核安與供電無虞

中央社／ 新北3日電
新北市長侯友宜。聯合報系記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜。聯合報系記者江婉儀／攝影

台電與新北市府就核一乾貯達成協定，核二乾貯訴訟案仍在法院審理，台電盼市府支持推動；市長侯友宜今天受訪重申，對能源議題只有專業考量，也就是確保核能安全與供電無虞。

台電2日表示，4月1日新北市與台電達成行政調解，於台電提送核一廠室外乾式貯存水土保持計畫（第二次變更設計）相關書圖後，3週內完成核定作業。

侯友宜下午在表揚傑出護理人員前接受聯訪，媒體問，從前市長朱立倫到侯友宜任內，核一乾貯近11年才解套，且解套期間剛好靠近520，是否有其他考量。

他說，新北市對於能源議題，只有專業考量，包括核能安全、產業的經濟發展，一定要確保核能安全與供電無虞下，才能促進推動產業發展。

台電2日表示，以全球經驗來說，興建乾貯設施都是高階核廢料處理的重要路徑，盼新北市府能夠早日支持推動核二乾式貯存設施。

媒體詢問侯友宜，對核二廠乾貯的看法，他說，從頭到尾都以安全為最大考量，一定要確保安全無虞才能讓核能使用，並帶動經濟產業。核二廠乾式貯存場興建問題，仍在訴訟中，靜待司法處理。

台電2日透過新聞稿說，核二乾貯台電雖已取得「營建工地逕流廢水污染削減計畫」核准，但因遲無法施工，向新北政府農業局提出的水土保持計畫相關期限展延申請亦未獲核准，因而衍生「水保開工期限展延」、「水保完工期限展延」、「水保申報開工」3項訴訟案，目前皆於法院審理中。

侯友宜 台電 核二

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