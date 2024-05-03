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艋舺公園街友聚集 里長指有外縣市員警載來丟包

中央社／ 台北3日電

龍山寺前的艋舺公園改建案估民國114年動工，台北市議會委員會今天前往考察，議員、里長反映曾有外縣市員警把街友載至公園內丟包，社會局指出，會列管處理當地反映議題。

台北市議會民政委員會赴艋舺公園考察，包含台北市社會局等單位列席，當地里長、商圈代表應邀出席，議員等人先至艋舺公園了解環境及街友情形，再到萬華社福中心召開會議。

青山里長李昭成在會議發言表示，雖艋舺公園已不能發便當給街友，仍有善心民眾仍在附近商家、捷運站發便當，但便當盒及廚餘易造成環境髒亂，經相關單位列冊後，發現有外縣市街友在場，甚至看過其他縣市警車曾載街友到艋舺公園內。

民進黨市議員劉耀仁說，建議社會局清查是否有街友可能被不法集團誘騙，成為人頭詐領低收入戶補助費用，且應防堵有其他縣市警局曾載街友到艋舺公園內丟包。

附近商區代表指出，艋舺公園內街友可能會影響附近商業發展，建議市府增強路燈亮度，讓公園成為不容易入睡地點，或透過設專責單位處理街友。

民進黨議員洪婉臻表示，應改善艋舺公園的硬體，且須提升公園秩序，包含積極輔導街友等，因維護公園內環境，才可能間接提升觀光人潮。

國民黨議員林杏兒說，剛考察艋舺公園發現地下室廁所竟有異味，艋舺公園將規劃改建，建議針對相關狀況增加清潔員等措施。

台北市社會局長姚淑文在會議表示，已成立專案小組密集處理輔導街友政策，目前街友聚集地主要在艋舺公園及台北車站，相關因應策略包含列冊、社工協助等，至於地方反映意見會積極列管處理。

社會局官員補充，台北市因輔導街友政策不錯且福利多，導致常有外縣市街友聚集，經統計約6成以上是列冊在外縣市，後續將與附近縣市分享名冊，並通知協助讓街友返回原處安置。

由台北市公園處提出的艋舺公園景觀改善案，規劃把公園打造為「台版表參道」概念，預算估新台幣約近2億元、預計114年動工。

北市 艋舺 街友

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