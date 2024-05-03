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昔日老茶廠轉型觀光景點 文山農場吸引近萬人報名賞螢

聯合報／ 記者楊德宜／新北即時報導
新北市農會文山農場曾是日治時代台灣著名的「茶業指導所」，轉型為休閒農場。圖／文山農場提供
新北市農會文山農場曾是日治時代台灣著名的「茶業指導所」，轉型為休閒農場。圖／文山農場提供

新北市農會文山農場今年螢火蟲季有近萬人報名賞螢，文山農場表示，多年來的復育成果，讓遊客在園區看到多品種的螢火蟲。過去兩年期間成為北台灣最具代表性的螢火蟲園區之一。

新北市文山農場占地約22公頃，曾是日治時代台灣著名的「茶業指導所」，轉型為休閒農場，仍保留了2.4公頃的茶園，並且取得了有機茶園認證，以及台灣休閒農業發展協會的多項認證，遊客可體驗採茶、製茶的樂趣。

文山農場表示，農場擁有的螢火蟲種類包括黑翅螢、黃緣螢、梭德氏脈翅螢、小端黑螢、紅胸黑翅螢等，涵蓋水生與陸生種。不同的發光表現，搭配文山農場設計的賞螢步道路線，讓遊客在山林裡用最近距離的視點感受被螢光包圍的夢幻與神祕。

文山農場表示，今年將以全新的面貌迎接，今天的揭牌儀式揭開文山農場的最新路牌，未來在遊客前往烏來的道路上，都能前往文山農場。計畫中包括全新的景觀餐廳、無人機基地、舉辦婚宴活動、更多有趣的生態營隊以及一日行程等。

螢火蟲 賞螢

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