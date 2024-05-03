不肖廢棄物清運業假申報、跑空單大賺5千萬 不法利得統統沒收

新北八里區及林口區3年前發生多起廢棄物非法棄置，經查是三重區某拆除工程為減省清除費，委託詹姓及翁姓不法業者清運，並與「再利用機構」以偽造GPS蒙蔽機關查核。環保局報請士林地檢署偵辦，發現該機構專跑空單，賺取5千多萬不法報酬，違反廢棄物清理法第48條，全案偵結起訴，機構負責人、會計及詹、翁姓業者等12人，並聲請沒收全數不法利得。

環保局表示，2021年底時稽查員到場發現，廢棄物種類具單一性，且疑似非法棄置的車輛外觀均雷同，都未懸掛車牌，疑同一集團所為。經深入調查，發現三重區某拆除工程為省錢，找來未領有廢棄物清除許可證的詹姓及翁姓犯嫌，趁深夜將廢棄物運往偏遠山區任意棄置，嚴重破壞環境。

環保局指出，依廢棄物清理法規定，營建工程等具一定規模以上事業，須以網路三聯單，搭配GPS方式管控廢棄物流向，此次遭查獲的三重工地，除找不法業者清運，更與新北某再利用機構合謀，偽造車輛軌跡，協助申報不實的廢棄物清除紀錄。

不過，檢調更查出，涉案的再利用機構與其自家申請的新北及桃園2間廢棄物清除機構，自2019年至2022年第1季期間與272處廢棄物產源合謀，以跑空單方式，協助營建工地、拆除工程等解除廢棄物列管，內部紀錄均記載每一筆聯單實際載運的廢棄物種類，犯嫌以每立方公尺150元至250元計價代為申報，總計假申報廢棄物清運量高達16萬多立方公尺，不法獲利5千多萬元。

至於三重工地部分，環保局表示，檢方雖不起訴，但經查本案營建工地屬環境部公告應以網路傳輸申報廢棄物流向的事業，工地跑空單、假申報廢棄物，已違反廢棄物清理法第31條第1項第2款規定，最重可處300萬元以下罰鍰。