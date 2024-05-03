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內湖公辦民營住宿長照 首家開幕

聯合報／ 記者洪子凱／台北報導
北市府委託台北醫學大學經營的市立行愛住宿長照機構，導入智慧床墊、電子尿布等智能設備，就醫資料整合，提供24小時遠距醫療服務，打造嶄新智能長照模式。記者林俊良／攝影
北市府委託台北醫學大學經營的市立行愛住宿長照機構，導入智慧床墊、電子尿布等智能設備，就醫資料整合，提供24小時遠距醫療服務，打造嶄新智能長照模式。記者林俊良／攝影

台北市高齡人口已逾55萬人，占總人口數21.93%，為六都高齡化最高縣市，長照機構需求漸增，北市府委託北醫團隊於內湖行愛社宅設置住宿式長照機構，可收容79床住民，除是內湖第一家公辦民營的住宿長照機構，更結合智能與科技，提供長者更完善需求。

目前台北市住宿型長照服務共有10家，包括公辦民營7家、及公立醫院開辦3家，社會局專委楊雅茹表示，隨著高齡化需求量逐漸增長，擴建必要性持續存在，市府會持續布建中。

市長蔣萬安昨出席行愛社宅住宿型長照開幕，提到太太的祖母今年96歲，老人家在他們剛新婚時身體很好，回老家還會煮湯圓給大家吃，「吃甜甜，生兒子（台語）」，當時他吃了兩碗果然生出三寶，笑稱「老人家真有智慧」。不過一次跌倒老人家長期臥床，岳父必須來回奔波照顧，他對市民的承諾就是打造以「人」為本社福政策及設施。

社會局表示，行愛社宅住宿式長照機構的服務對象，只要是設籍北市，具機構住宿式服務需求中度失能、有管路、造廔口、植物人、長期臥床(含重癱)及呼吸器仰賴等有不同護理需求者，都可申請。

社會局也在機構旁空間設置「行愛幸福學苑」，除提供機構住民活動，也鼓勵社宅住戶與機構攜手互動，打造跨世代族群友善空間。

負責行愛社宅住宿型長照運營的北醫團隊，則以「創新與智能」為目標，導入電子圍籬、人臉辨識、床邊照護TOF感測系統、智慧床墊、高智能尿布、24小時遠距醫療照護等多項智能設備，並用醫院管理系統與機構整合串連，讓工作人員有更多時間陪伴照顧長輩，減輕負擔及壓力。

住宿 社宅 長照

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影／北市行愛住宿長照 導入智慧圍籬、電子尿布等科技

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