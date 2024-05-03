社子輕軌經忠誠路 遭嗆別動欒樹

北市社子島開發案禁建50餘年，正待內政部審議核定區段徵收範圍，同樣受矚的還有社子輕軌，捷運局力拚明年送交通部核定優先路網，東西線全長約7.5公里，規畫將經過忠誠路一帶，當地居民不太接受，希望市府保留整排欒樹。捷運局昨天表示，未來將辦公聽會聽取地方意見，議員建議盡量不要走高架，以免破壞景觀。

忠誠路欒樹大道所轄有兩個里，名山里長薛群秀說，地方認為此處綠化不錯，希望能保留這排綠樹；聖山里長吳三勇也說，有些周邊店家和民團反對社子輕軌經過，憂蓋輕軌破壞綠色廊道，也認為欒樹移至別處不是一個好方式，因此希望保留；議員也建議盡量不要走高架，以免破壞景觀。

議會交通委員會昨天由捷運局工作報告。捷運局報告提出，配合社子島開發計畫辦理期間，提供輕軌定線、設站、機廠等相關資訊，如今社子島開發計畫已完成都市計畫、防洪計畫、環境影響評估，目前待區段徵收計畫審議核定及辦理時程確定後，社子輕軌規畫案再檢討後續辦理方式。

在地議員張斯綱表示，士林、北投區交通堵塞，尤其忠誠路假日車流量大，天母棒球場辦職棒賽、百貨公司商場活動等，往往湧入大量人車潮，連社子地區聯外道路也很擁擠，憂社子輕軌恐排擠既有道路的交通疏運。另，忠誠路欒樹大道相當好看，建議盡量不要走高架，以免破壞景觀。

捷運局長鄭德發回應，社子輕軌東西向規畫從社子機廠接芝山、忠誠路至天母東路口；南北向為北士科經承德、重慶北、民權西路口接大橋頭站。全長約7.5公里，目前規畫11個車站，路線仍須再細調。

鄭德發指出，明年進入規畫期、且預估須4、5年，要趕快將優先路網送交通部審查，核定後即可做可行性評估，同步地政局也進行區段徵收，盼時程可走快一點，畢竟北士科不容許市府拖太久。

對於地方意見，鄭強調，的確在地居民不太接受輕軌從忠誠路經過，「你不要給我動那排欒樹」，未來會與植物專業人士討論，是否移位或其他作為。理論上，輕軌是架設在道路中央，平面不太可行，占用道路且恐怕有風險，待後續路線確定，會辦公聽會聽取地方意見。