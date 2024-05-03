聽新聞
test
0:00 / 0:00

社子輕軌經忠誠路 遭嗆別動欒樹

聯合報／ 記者林佳彣／台北報導
北市士林區忠誠路一整排欒樹綠意盎然。圖／市議員張斯綱提供
北市士林區忠誠路一整排欒樹綠意盎然。圖／市議員張斯綱提供

北市社子島開發案禁建50餘年，正待內政部審議核定區段徵收範圍，同樣受矚的還有社子輕軌捷運局力拚明年送交通部核定優先路網，東西線全長約7.5公里，規畫將經過忠誠路一帶，當地居民不太接受，希望市府保留整排欒樹。捷運局昨天表示，未來將辦公聽會聽取地方意見，議員建議盡量不要走高架，以免破壞景觀。

忠誠路欒樹大道所轄有兩個里，名山里長薛群秀說，地方認為此處綠化不錯，希望能保留這排綠樹；聖山里長吳三勇也說，有些周邊店家和民團反對社子輕軌經過，憂蓋輕軌破壞綠色廊道，也認為欒樹移至別處不是一個好方式，因此希望保留；議員也建議盡量不要走高架，以免破壞景觀。

議會交通委員會昨天由捷運局工作報告。捷運局報告提出，配合社子島開發計畫辦理期間，提供輕軌定線、設站、機廠等相關資訊，如今社子島開發計畫已完成都市計畫、防洪計畫、環境影響評估，目前待區段徵收計畫審議核定及辦理時程確定後，社子輕軌規畫案再檢討後續辦理方式。

在地議員張斯綱表示，士林、北投區交通堵塞，尤其忠誠路假日車流量大，天母棒球場辦職棒賽、百貨公司商場活動等，往往湧入大量人車潮，連社子地區聯外道路也很擁擠，憂社子輕軌恐排擠既有道路的交通疏運。另，忠誠路欒樹大道相當好看，建議盡量不要走高架，以免破壞景觀。

捷運局長鄭德發回應，社子輕軌東西向規畫從社子機廠接芝山、忠誠路至天母東路口；南北向為北士科經承德、重慶北、民權西路口接大橋頭站。全長約7.5公里，目前規畫11個車站，路線仍須再細調。

鄭德發指出，明年進入規畫期、且預估須4、5年，要趕快將優先路網送交通部審查，核定後即可做可行性評估，同步地政局也進行區段徵收，盼時程可走快一點，畢竟北士科不容許市府拖太久。

對於地方意見，鄭強調，的確在地居民不太接受輕軌從忠誠路經過，「你不要給我動那排欒樹」，未來會與植物專業人士討論，是否移位或其他作為。理論上，輕軌是架設在道路中央，平面不太可行，占用道路且恐怕有風險，待後續路線確定，會辦公聽會聽取地方意見。

捷運 社子島 輕軌

延伸閱讀

社子輕軌擬經忠誠路欒樹大道…住戶反對喊「不要動」 北市捷運局回應

影／測試行人帝王條款？ 高雄男站軌道旁不甩輕軌鳴喇叭10多秒

土地正「議」／王世堅嗆社子島抗議者收錢辦事 徐世榮：勿成大埔案2.0

社子島協調會衝突...王世堅嗆抗議者收錢辦事 自救會批：服務建商的政客

相關新聞

新北年放30萬個天燈 擬貼標章收費

新北市議會昨天審查新北市天燈永續發展自治條例草案，一讀後交付法規會審議。議員詢問，天燈標章如何定價、如何稽查、天燈大小是...

大陳都更案 議員批中繼宅跳票

新北永和大陳都更案持續推動中，住戶指暫時租屋非常麻煩，希望有中繼宅，對長者來說，要離開熟悉生活圈，更是手足無措。但民代批...

三重第2行政中心 2年後完工

新北在三重設置第二行政中心，預計2年後完工，拚市長侯友宜任內啟用，第二行政中心牽動市府辦公空間的挪移、重整，預計將警察、...

海保法挨批粗糙 恐害子孫沒魚可抓

海委會海洋保育署昨天到瑞芳區，召開海洋保育法北區說明會，新竹、花蓮以北12個區漁會代表出席。漁民擔心法案條文未明定保育區...

社子輕軌經忠誠路 遭嗆別動欒樹

北市社子島開發案禁建50餘年，正待內政部審議核定區段徵收範圍，同樣受矚的還有社子輕軌，捷運局力拚明年送交通部核定優先路網...

魚果市場改建 民股對出資存疑

台北市第一果菜及萬大魚類批發市場改建案，北市府編列冷鏈、拍賣等設備預算2.6億元，議會先前要求需按持股比例出資，否則不得...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。