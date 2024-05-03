海委會海洋保育署昨天到瑞芳區，召開海洋保育法北區說明會，新竹、花蓮以北12個區漁會代表出席。漁民擔心法案條文未明定保育區畫設作法，恐損害未來捕撈權益，要求畫設保育區作業應有一定比例的漁業人士代表，不能倉促立法。

行政院今年2月通過「海洋保育法」草案，漁業界質疑疊床架屋，保護區畫設作業規範不明確，也可能讓未來的子孫沒魚可抓。

海保署副署長吳龍靜說，海洋保育法的重點是賦予主管機關劃定庇護區、管理保護區、公告禁限制行為、調查實施保育復育措施及派遣觀察員蒐集資料權限，進一步落實海洋生態環境保護、海洋生物多樣性保育與復育、促進海洋保護區域整合規畫及執行。

瑞芳區漁會總幹事黃志明說，肯定海保法的立法美意，但做法太過粗糙，未來如果要畫設保護區，應該要白紙黑字寫清楚，要經過漁民同意才可以。瑞芳一帶漁村以沿岸漁業比較多，不像南部是遠洋漁業，立法若不完善，以後瑞芳的子孫就沒有魚可抓。

全國漁會總幹事林啟滄說，漁民非常擔心海保法實施後，作業權利會受到很大的限制，因為未來保護區要畫在哪裡？要畫多大？漁民受影響有什麼輔導跟補償措施？保育有成到什麼程度都沒有訂定清楚。未來保護區畫設審議委員會，規定專家學者和民間團體代表不能低於一半，受影響最大的是漁民，應規定漁民代表最少要三分之一。