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大陳都更案 議員批中繼宅跳票

聯合報／ 記者江婉儀／新北報導
永和大陳單元2已完工，原有住戶都已搬回去。但議員質疑，市府分回的戶數全數賣光，說好要做中繼宅根本跳票。記者江婉儀／攝影
永和大陳單元2已完工，原有住戶都已搬回去。但議員質疑，市府分回的戶數全數賣光，說好要做中繼宅根本跳票。記者江婉儀／攝影

新北永和大陳都更案持續推動中，住戶指暫時租屋非常麻煩，希望有中繼宅，對長者來說，要離開熟悉生活圈，更是手足無措。但民代批評，單元2已完工市府已分回的94戶全部售出，質疑說好要做中繼宅完全跳票。財政局說，單元3可分回173戶，仍施工中；城鄉局表示，目前都沒有要規畫中繼宅，新北都更量大，社宅量體有限，若做中繼宅擔憂會排擠到弱勢族群需求。

大陳社區位於永和區中正橋左側臨近新店溪河堤，為保安路、保生路、環河路所圍之住宅區，總面積約8.2公頃。單元2已完工，市府分回94戶，另設置活動中心；單元3施工中，市府將分回173戶，將重建新生公有市場，規畫2千坪中央公園；單元1、4正招商中，單元5、6、7預計做社宅。

市議員連斐璠指出，單元2已更新完成，市府依照比例分回94戶，當初她建議可以做中繼宅，推動都更案住戶都擔心搬家問題，一是不想離原本的生活圈太遠，二來是租屋處不好找，民眾還要另外申請租屋補貼，既然有資源，就可讓住戶就近住，等都更完成再搬回原本住址。

「全都標售出去賣光了」連斐璠說，她最近才發現這件事，當初市府也覺得她的提議很好，稱會納入考量，但一下子賣完，根本沒規畫中繼宅，質疑「賣屋的錢去哪裡？」如果市府真的有財政困難，為何不等大陳都更案全部做好後，再一次售出，何必急於一時。

城鄉局長黃國峰表示，都更過程如有需要找臨時租屋處的住戶，會由都更實施者協助處理，包含租金補貼或要找包租代管等，新北都更量大，若由市府統一協助提供中繼宅，考量社會住宅量體有限，仍希望主要用在照顧弱勢族群。

至於參與都更的拆遷戶，黃國峰表示，仍可透過市場機制或實施者協助租金補貼，保障居住權益。另城鄉局也有跟社會局合作，幫助受暴婦女等其他弱勢團體提供住所。

財政局表示，房地收入會作公設用地基金，也有用在中正橋改建等相關工程經費，分回的房地若沒適度處理，會造成財政收支失衡，使債務增加。永和大陳案已就全區狀況，規畫多樣公益設施，包含幼兒園、公共托老、活動中心、市場及社宅。

住戶 新北 都更

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