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新北市府多局處2026將搬到三重 秘書處：將再調整內部空間

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
2026年位於三重的第二行政中心啟用後，警察局將搬到三重，原有建物要如何處理？市府僅說還在統籌中。記者江婉儀／攝影
2026年位於三重的第二行政中心啟用後，警察局將搬到三重，原有建物要如何處理？市府僅說還在統籌中。記者江婉儀／攝影

新北在三重設置第二行政中心，預計2年後完工，要拚在新北市長侯友宜任內啟用，第二行政中心牽動市府辦公空間的挪移、重整，預計將警察、衛生、消防等局處遷至三重，那原有機關建築物要怎麼處理？新北市秘書處表示，行政大樓空間會再調配給人數眾多的局處，府外單位看是否有都更案，或由財政局調配。

新北市政府各局處辦公地多在板橋區，但空間有限，局處各科室滿滿都是人，交控中心、資訊中心及災害應變中心等已無擴張空間，規畫要將重要防災、救災中心及資訊系統移往第二行政中心，包含警察、衛生、交通、消防局EOC等單位，提供更全面的防災應變資訊。

侯友宜也說，為平衡溪南、溪北發展，所以將第二行政中心設在三重。第二行政中心為地下4層、地上26層的鋼骨建築物，將提供汽機車停車位4500個，及市民廣場、公園及重新路五段串聯至環河路的24公尺計畫道路。

除了府內單位交通局，府外單位有警察、消防及衛生局，秘書處表示，行政大樓未來會再調整內部空間，很多局處空間很擠，例如社會、教育局等，實際會如何調整仍在規畫中。

衛生局表示，未來將透過BOT模式，與板橋衛生所、聯合醫院板橋園區及新埔立體停車場一起改造，規畫為板橋醫療園區，完工後可作為大型區域級教學醫院，提供急性及一般病床共499床，提升醫療量能。

至於警察局建物未來如何處置？市府僅表示還在統籌中。

新北市衛生局未來將透過BOT模式，與周邊的板橋衛生所、聯合醫院板橋院區一起改造，完工後可作為大型區域級教學醫院，提升在地醫療量能。圖為聯合醫院板橋院區。記者江婉儀／攝影
新北市衛生局未來將透過BOT模式，與周邊的板橋衛生所、聯合醫院板橋院區一起改造，完工後可作為大型區域級教學醫院，提升在地醫療量能。圖為聯合醫院板橋院區。記者江婉儀／攝影
新北市衛生局未來將透過BOT模式，與周邊的板橋衛生所、聯合醫院板橋院區一起改造，完工後可作為大型區域級教學醫院，提升在地醫療量能。記者江婉儀／攝影
新北市衛生局未來將透過BOT模式，與周邊的板橋衛生所、聯合醫院板橋院區一起改造，完工後可作為大型區域級教學醫院，提升在地醫療量能。記者江婉儀／攝影

BOT 侯友宜 衛生局

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