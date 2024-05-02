議員質疑建案施工管理要點規範不清 北市跨局處討論

台北市府為防建案施工期間釀坑洞等意外，修正建物施工中維護公共設施管理要點，要求施工前應以透地雷達巡檢，議員質疑規範不清楚，北市工務局指出，將與建管處溝通調整。

台北市議會今天下午召開定期大會工務部門質詢，台北市工務局等單位列席備詢。民進黨議員陳怡君質詢，為預防建商蓋屋時，因施工可能造成天坑或坍塌，市府修正建築物施工中維護公共設施管理要點，要求施工前臨路需做透地雷達巡檢。

陳怡君表示，市府修正此管理要點後，北市建築管理工程處在勘驗竣工階段，會要承造人製作技師簽證透地雷達檢測報告，加上現況實測圖，並檢送道路主管機關新建工程處，新工處10天內要查核是否與現況相符，並回覆都發局。

她說，但此管理要點規定在工地附近20公尺需做透地雷達密度檢測，卻未規範距離及深度，且經向市府索資，透地雷達也為規範測線數量等細節。

陳怡君表示，新工處為查核單位但對透地雷達勘驗可能造成天坑及坍塌的孔洞，卻未釐清責任歸屬是由哪些單位負責，要求重訂定查核規範標準及辦法，內容包含檢測報告內容等細節。

台北市工務局長黃一平答詢，當時與建管處、建築師公會訂定相關探測方法，在管理要點訂定內容是較為廣義條件，至於議員建議應與實際狀況貼近，將與建管處溝通後，看是否可進行調整。

工務局會後補充，實務上有一些部分是以低頻電磁波探測孔洞，所以管理要點不能只訂定使用透地雷達檢測，其他如檢測距離等，技師都可做適當安排，會以專業建議為主。

工務局指出，至於議員建議管理要點應更嚴謹規範，未來若需修正時，會與建管處討論研議評估是否納入，但會先評估檢測範例，供建商參考。