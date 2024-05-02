長輩多元學習 汐止農會綠照站奪綠色關懷服務獎

為了鼓勵長輩多走出家門，新北市汐止區農會的綠色照顧站開辦一系列的課程，有植栽、也有舒壓課程，都是以綠療的方式進行，帶著長輩動手作，讓他們有多元學習的機會，中午也安排健康共餐，因此獲得了農業部頒發的第三屆全國綠色照顧優良典範，綠色關懷服務獎。

汐止區農會推廣部李莉慈表示，農業部每兩年都會舉辦綠色照顧優良典範，今年有90幾個綠色照顧站參與徵選，大概有30個入圍，再從中區分關懷服務獎、熱心、優秀場域等獎項，汐農這次拿到的是關懷服務獎。汐止區農會是從110年開始做綠色照顧，開的是多元課程，從暖身操到一些農業的體驗，有運動、有跳舞、有手作，讓在地的高齡者可以學到很多不一樣的課程。

課程真的好多，有手作瓶裝苔蘚、中國結、還有植栽、延緩失智等課程，並且在春耕時節，在綠照站旁的一畝水稻田，邀請了綠照班的長輩及北港國小學童，舉辦插秧體驗活動，小朋友和阿公阿嬤們一起插秧，另外，綠色照顧站也帶著長輩回憶小時候、年輕時期讀書工作或是感情故事，找出老照片，並且透過畫筆及寫作的方式，將這一段人生歲月，紀錄成一本本的生命繪本，相當精采，長輩說，很喜歡到這裡上課，收獲很多。

學員胡朝進說，綠照班已經二、三年了，很喜歡到這裡上課，第一年有來上課，第二年上的是人生繪本，今年是後補來上綠療育舒壓課程，覺得農會安排課程非常棒，而且每一期都有不一樣的特色，對於長輩來說是很有意義的活動，學習增加很多的知識。