萬里頂寮沙灘流失嚴重 立委會勘商討改善修復

新北市萬里區頂寮沙灘流失相當嚴重，海岸線離住家越來越近，也讓社區的住戶擔心沙土再按照這樣的速度流失與退縮下去，家園恐怕不保，也跟著這流失的海沙一起流向大海，為此立委廖先翔就發起會勘，邀請相關單位實地勘查，並商討出改善辦法。

在地居民表示，居住在頂寮幾十年，看著自家後門的海岸線越靠越近，真的會擔心有一天住家也跟著流向大海。而這場會勘水利署第十河川分署、國土管理署、農業部林業及自然保育署宜蘭分署及市府水利局與區公所都來參與，商討出短期即刻保護沙灘方式與長期防護計畫。

立委廖先翔指出，海岸線的快速退縮讓頂寮社區上百戶的家戶都相當憂心，而這場會勘也要求沙灘所屬單位的農業部林業及自然保育署宜蘭分署要先即刻著手固沙的保護措施，此外長遠之計也要求市府水利局將頂寮沙灘納入二級海岸防護計畫，藉以有效的減緩海岸侵蝕風險，還給頂寮社區居民安心安全的居住環境。