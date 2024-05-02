金山金包里慈護宮捐白米 慶賀媽祖聖誕千秋

農曆3月23日是媽祖聖誕千秋，金山區的信仰中心金包里慈護宮也盛大的舉辦禮斗法會與酬神活動，最特別的是，慈護宮秉持著媽祖慈悲為懷的精神，在媽祖生日的這一天，特別將信眾的善心來捐出，總共捐出了五千斤白米，要來幫助萬里、金山、石門三區的弱勢家戶度過難關。

金包里慈護宮董事長游忠義說，媽祖聖誕千秋的這一天，除了帶領理監事一起進行參拜儀式，萬里、金山、石門三區主秘與市議員也都一同來參拜，為地方祈求平安，並且接受物資的捐贈，總共有五千斤的白米與每戶自強戶個一個的祝壽平安紅包，要讓區公所帶回區內送給自強戶，希望他們在媽祖的幫助下，生活能夠更好一些。

金包里慈護宮期待在媽祖的生日的這一天，要以有意義的方式來度過，善用信眾捐出的善心，轉化成物資與實質的協助，希望透過區公所的物資媒合分送，能夠幫助真正需要幫助的自強戶，讓自強戶們都因此自強起來。

此外，金包里慈護宮董事長游忠義也表示，金包里慈護宮身為宗教團體也辦理慈善與公益活動，更與五間宮廟締結金蘭會，就是希望透過與金蘭姊妹廟間的互相學習取經，大家社會公益都可以做得更好、更深得民心，將媽祖慈悲精神發揚光大。