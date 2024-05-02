新北長者即日接種COVID-19疫苗 贈電子體溫計

農曆3月23日是媽祖聖誕千秋，金山區的信仰中心金包里慈護宮也盛大的舉辦禮斗法會與酬神活動，最特別的是，慈護宮秉持著媽祖慈悲為懷的精神，在媽祖生日的這一天，特別將信眾的善心來捐出，總共捐出了五千斤白米，要來幫助萬里、金山、石門三區的弱勢家戶度過難關。

2024-05-02 18:00