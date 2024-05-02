新北長者即日接種COVID-19疫苗 贈電子體溫計
新北市衛生局表示，今天起，設籍新北65歲以上民眾，及55歲以上原住民，至衛生所及社區接種站，接種任何一劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，就可獲贈電子體溫計1支。
衛生局下午發布新聞稿說，依疾管署監測資料，目前國內COVID-19疫情趨緩，但去年9月COVID-19XBB疫苗開打以來，本土通報確診併發症及死亡病例中，未曾接種XBB疫苗者均占95%以上，仍不可輕忽疾病威脅。
衛生局說，為鼓勵民眾接種COVID-19疫苗，以提升免疫保護力，降低感染後併發重症及死亡風險；今天起，65歲以上長者與55歲以上原住民，接種疫苗（不限廠牌）將獲贈電子體溫計1支，送完為止。
衛生局說，民眾可透過新北疫苗預約系統預約，市府持續於各行政區設置COVID-19疫苗社區接種站，29區衛生所也提供民眾免費便捷的接種服務，請多加利用。
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