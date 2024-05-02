李梅樹紀念館看板被發函 新北：應申請廣告許可

為了鼓勵長輩多走出家門，新北市汐止區農會的綠色照顧站開辦一系列的課程，有植栽、也有舒壓課程，都是以綠療的方式進行，帶著長輩動手作，讓他們有多元學習的機會，中午也安排健康共餐，因此獲得了農業部頒發的第三屆全國綠色照顧優良典範，綠色關懷服務獎。

2024-05-02 18:33